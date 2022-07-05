Widodo'nun Rusya-Ukrayna Gezisi Endonezya'daki Eleştirmenleri İkiye Böldü

Endonezya Devlet Başkanı Joko “Jokowi” Widodo geçen hafta Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret etme planlarını açıkladığında, gıda fiyatlarının küresel olarak yükselmesine neden olan ihracat tıkanıklıklarına bir çözüm bulma umutlarını artırdı.

Widodo, geçtiğimiz Pazar günü, bir Güneydoğu Asyalı liderin savaşın Şubat ayında patlak vermesinden bu yana bölgeye yaptığı ilk ziyaret olan Ukrayna'ya gitmeden önce, "Savaş durdurulmalı ve küresel gıda tedarik zincirlerinin yeniden etkinleştirilmesi gerekiyor" dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de benzer bir notla, genellikle “dünyanın ekmek sepeti” olarak tanımlanan Ukrayna'dan “tahıl koridoru sağlanması” ve Rusya'dan gıda ve gübre ihracatı yapılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'daki savaş, özellikle tahıllar ve tahıllar için gıda üretimi ve dağıtımında ciddi aksamalara neden oldu ve COVID-19 salgını, kötü hava koşulları ve kötü hasat gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle tetiklenen küresel gıda fiyatlarındaki artışı daha da kötüleştirdi.

Ancak bazı gözlemciler için, geziyi çevreleyen yüksek umutlar gerçekleşmedi ve net olmayan iletişim, gerçekte neyin başarıldığına dair bir kafa karışıklığı duygusuna katkıda bulundu.

Widodo, 30 Haziran'da Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e “hem Ukrayna hem de Rusya'dan gelen gıda ve gübre tedariği için güvenlik garantisi” ilettiği için takdirini dile getirerek, Endonezya'nın tek ilgisinin “dünyanın sonunu görmek” olduğunu söyledi. yakında savaş ve gıda, gübre ve enerji tedarik zinciri derhal onarıldı”.

Ancak Surabaya'daki Airlangga Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler öğretim görevlisi olan Radityo Dharmaputra, Widodo'nun sosyal medya gönderisinin Putin'in gerçekte ne söylediği veya kabul ettiği konusunda kafa karışıklığı yarattığını söyledi.

"Karışık mesajlar var gibi görünüyor. Dharmaputra Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Putin gübre ihracatı konusunda herhangi bir söz vermedi, bu yüzden gezinin başarılı olmadığı anlaşılıyor.

"Putin'in perde arkasında bir şey yapıp yapmayacağını bilmiyoruz, ancak bu herhangi bir kamuoyu açıklamasına dayanmıyor ve gıda ve gübre konusunda kesin bir taahhütte bulunulmamış gibi görünüyor."

Dharmaputra, Widodo'nun seyahat planının, eşinin bir Ukrayna hastanesine yaptığı ziyareti de içeren gezi fotoğrafları sosyal medyaya yüklendiğinden gerçek zamanlı olarak gösterilmesiyle turun optiklerinin etkili olduğunu söyledi.