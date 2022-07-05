Çin, NASA'nın Ay'ı Ele Geçirebileceğini İddia Etti

Çin, NASA başkanının Pekin'in askeri uzay programının bir parçası olarak ayı ele geçirebileceğini iddia eden uyarılarını eleştirdi.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, Çin'in NASA Yöneticisi Bill Nelson'ın "sorumsuz sözlerine" şiddetle karşı çıktığını söyledi.

ABD'nin uzay ajansının başındaki Nelson, Cumartesi günü yayınlanan bir röportajda Alman Bild gazetesine Çin'in uzay hırslarından endişe duyduğunu söylemişti.

Pekin'in ay keşif planlarına atıfta bulunarak, “Çin'in aya inip 'Artık bizim ve siz dışarıda kalın' demesinden çok endişeliyiz” dedi.

Son on yılda uzay programının hızını artıran Çin, ayın keşfini odak noktası haline getirdi.

Ay'a ilk mürettebatsız inişini 2013'te yaptı ve bu on yıl içinde Ay'ın güney kutbuna mürettebatsız görevler planlıyor.

Ayrıca, bu on yılın sonuna doğru astronotları aya gönderecek kadar güçlü roketler fırlatmayı planlıyor ve ayrıca 2030 civarında bir Mars numune geri dönüş görevine odaklandı.

Ayrıca, ABD yasaları NASA'nın Çin ile veri paylaşmasını yasakladığı için yasak olduğu Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) rakip olacak Tiangong adlı üç modüllü bir uzay istasyonu üzerinde çalışıyor.

Nelson, Çin'in uzay programının askeri olduğunu söyledi ve diğerlerinden fikir ve teknoloji çaldığını iddia etti.

Bild, Çin'in uzayda hangi askeri amaçları gerçekleştirebileceğini sorduğunda, "Peki, sizce Çin uzay istasyonunda neler oluyor? Başkalarının uydularını nasıl yok edeceklerini öğreniyorlar.

“Yeni bir uzay yarışı var” diye ekledi. “Bu sefer Çin ile.”

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao, Nelson'ın açıklamalarının NASA şeflerinin "gerçekleri görmezden geldiği ve Çin hakkında sorumsuzca konuştuğu" ilk sefer olmadığını söyledi.

ABD tarafı sürekli olarak Çin'in normal ve makul dış uzay çabalarına karşı bir karalama kampanyası inşa etti ve Çin bu tür sorumsuz açıklamalara kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Çin her zaman uzayda insanlık için ortak bir geleceğin inşasını destekledi ve onun silahlanmasına ve uzayda herhangi bir silahlanma yarışına karşı çıktı, diye ekledi.

Sözlerin savaşı, NASA'nın Artemis adında bir ay keşif programı başlatmasıyla birlikte geliyor.

Artemis yönetiminde NASA, 2024'te ayın yörüngesine mürettebatlı bir misyon göndermeyi ve 2025'e kadar Ay'ın güney kutbuna bir mürettebatlı iniş yapmayı planlıyor.

Bu ekip, aydaki ilk kadını ve ilk beyaz olmayan kişiyi içerecek. NASA web sitesinde, “Bir sonraki dev adımı atmak için Ay'da ve çevresinde öğrendiklerimizi kullanacağız: İlk astronotları Mars'a göndermek” dedi.