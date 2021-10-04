Whatsapp'tan İlk Açıklama Geldi! Sosyal Medya Neden Çöktü?

Sosyal medya platformları arasında bulunan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın dünya genelinde bazı erişim sorunları yaşadığı şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan önemli ifadeler kullandı ve merak edilenleri yanıtladı.

Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde birkaç saattir dünya genelinde bir erişim sorununun var olduğu ve devam ettiği şeklinde bilgiler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Türkiye'de bulunan kullanıcıların global kaynaklı sorundan kısmen etkilenmekte olduğu da belirtildi. Sayan’ın yapmış olduğu açıklamalar gündemde yer aldı ve konu hakkında detaylar merak edildi. WhatsApp tarafından gerçekleştirilen açıklamada ise güncel olarak bir erişim sorununun yaşandığının farkında oldukları aktarıldı. Aynı zamanda problemin en kısa sürede çözülmesi adına çalışmaların devam ettiği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Pek çok kullanıcının merak ettiği konu hakkında dikkat çekici açıklamalar yapıldı ve sosyal medya platformları olan ve erişim sorunu ile karşı karşıya kalan Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın dünya genelinde erişim sorunu yaşadığı şeklinde ifadeler kullanıldı.

Down Detector adındaki internet sitesi internet sitelerindeki çökme problemini bildirdi ve önemli açıklamalar yapıldı. Söz konusu internet sitesine göre ilgi çekici bilgiler vatandaşlara aktarıldı ve Türkiye saati ile 18.40’tan bu zamana kadar WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlarda dünya genelinde erişim sorunlarının yaşandığı bildirildi. Sosyal medya hesaplarının çökmesi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Facebook İletişim Direktörü Andy Stone tarafından yapılan açıklama ve erişim sorunu ile ilgili açıklamalar…

Facebook İletişim Direktörü de bazı açıklamalar gerçekleştirdi ve Twitter hesabı üzerinden önemli ifadeler kullandı. Ürünlerine ve uygulamalarına erişimde bir problem olduğunun farkında olduğunu ifade eden Facebook İletişim Direktörü Andy Stone, dikkatleri üzerinde topladı. Bunun yanı sıra mümkün olan en kısa süre içerisinde her şeyin normale dönmesi adına çalıştırma gerçekleştirdikleri ve verilen rahatsızlık sebebi ile özür diledikleri ifade edildi.