Az önce resmen açıklandı! 10 ve 12,5 yıl prim ödemiş SGK ve Bağkur’luya emeklilik! Kısmi emeklilik müjdesi!

Kısmi emeklilik müjdesi! Az önce resmen açıklandı! 10 ve 12,5 yıl prim ödemiş SGK ve Bağkur’luya emeklilik! SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), 10 ve 12,5 yıl prim ödemiş olan ve belli yaş şartlarını tamamlamış olan sigortalıların kısmi emeklilik hakkı kazandığını duyurdu. Çalışanlar artık daha erken yaşta emekli olabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en az 10 yıl prim ödemiş olan kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında kısmi emeklilik hakkı kazanabilecekler. Kısmi emeklilik, çalışanların belirli bir süre daha çalışarak prim ödemeye devam etmelerine rağmen kısmi olarak emekli olmalarını sağlıyor. Bu sayede, çalışanlar daha erken yaşta emekli olma fırsatına sahip olacaklar. SGK, bu uygulamayla hem çalışanların emeklilik yaşını düşürmeyi hem de istihdamı artırmayı hedefliyor.

10 Yıl Prim Ödeyenler

10 yıl prim ödemiş olan sigortalılar, 60 yaşını doldurduklarında, 12,5 yıl prim ödemiş olan sigortalılar ise 58 yaşını doldurduklarında kısmi emeklilik hakkı kazanabilecekler. Kısmi emeklilik hakkı kazanan sigortalılar, prim ödemelerine devam ederek çalışmaya devam edebilecekler.

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