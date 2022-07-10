WFP, Ukrayna'da Milyonlarca İnsanın Yeterli Yiyecek Bulmakta Zorlandığını Söyledi

Dünya Gıda Programı, Rusya'nın işgali devam ederken milyonlarca Ukraynalı'nın yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını bildirdi.

Dünya Gıda Programı sözcüsü Tomson Phiri, Ukrayna'daki mücadele ve istikrarsızlığın halkların istikrarlı gıda ve diğer temel mal kaynaklarına erişimini kestiğini söyledi.

Rusya beş ay önce işgal ettiğinden beri ülke ekonomisi aşağı yönlü bir sarmalda. Yoğun çatışmalar, insanların kitlesel göçüne neden oldu ve tahminen 5 milyonu diğer ülkelere kaçtı. Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler Ukrayna içinde 7 milyon insanın yerinden edildiğini söylüyor.

Phiri, hanehalklarının ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ve 3 Ukraynalı aileden 1'inin yeterli yiyecek alamadığını söyledi. Ona göre bu sayı, özellikle çatışmaların yoğun olduğu doğu ve güney'in bazı bölgelerinde 2 aileden 1'ine yükseliyor.

Phiri, "Dünya Gıda Programı, Ukrayna'daki gıda dağıtımları veya nakit yoluyla yardımı hızla artırdı ve Haziran ayında 2.6 milyon kişiye ulaştı ve ön hatlara yakın bölgelere ulaşmak için ortaklarla çalışmaya devam ediyor" dedi. "Bu alanlarda mücadele, insanların, özellikle yaşlıların ve çocuklu ailelerin gıdaya erişimini engelliyor.”

Phiri, WFP'NİN ülkenin başarısız ekonomisini canlandırmak için Ukrayna içinde alabildiği kadar yiyecek satın aldığını söyledi. Bankalara ve pazarlara erişimin olduğu her yerde, WFP'NİN insanları nakit parayla desteklediğini ve kendi gıda kararlarını vermelerine izin verdiğini söylüyor.

“WFP, Nisan ayından bu yana 1,9 milyona yakın kişiye toplam 140 milyon dolar nakit ve kupon aktardı. Gerisine ayni destekle ulaşıldı "dedi. "İnsanlar paralarını kayıt olduktan sonraki 72 saat içinde alıyorlar. Harcanan her dolar doğrudan yerel ekonomiye enjekte edilir.”

Phiri, WFP'NİN komşu ülkelerdeki 300.000'den fazla Ukraynalı mülteciye de gıda yardımı sağlamaya hazırlandığını söyledi. Bu operasyonun ev sahibi topluluklara da yardım içerdiğini söylüyor.

Örneğin, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan yaklaşık 15.000 Moldovalı aile için ikinci tur nakit transferinin devam ettiğini söylüyor. Ona göre para, bu mültecilerin beslenmesi ve bakımı için yapılan harcamaları azaltmalarına yardımcı olacak.