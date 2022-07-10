G20 Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Gıda Konusunda 'İleriye Giden Bir Yol Bulmaya' Çağırdı

Ukrayna'daki savaş ve enerji ve gıda arzı üzerindeki etkisi Cuma günü Bali'de G-20 müzakerelerine hükmetti.

G-20 ev sahibi ülke, bakanları savaşı ve artan gıda ve enerji fiyatları üzerindeki etkisini tartışırken "ileriye doğru bir yol bulmaya" çağırdı.

Toplantının açılışında konuşan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, BM Şartı'nı çok taraflılığı ve güveni teşvik etmeye çağırarak, "Savaşı daha sonra değil, daha erken bitirmek ve anlaşmazlıklarımızı savaş alanında değil müzakere masasında çözmek bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

Dışişleri bakanları, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı alma ve Afrika, Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yıkıcı gıda kıtlığından kaçınma konusundaki endişelerini paylaştı. Ancak müzakerelere keskin bir gerginlik damgasını vurdu: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aynı masada oturdular ancak doğrudan konuşmadılar.

Lavrov, Batılı bakanları "hemen hemen, söz alır almaz, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Rusya Federasyonu'nun çılgınca eleştirisine" sapmakla suçladı."

Lavrov ilk seanstan sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Biliyorsunuz, tüm temasları terk eden biz değildik." dedi. "Amerika Birleşik Devletleri'ydi ... ve toplantı öneren kimsenin peşinden koşmuyoruz. Konuşmak istemiyorlarsa, bu onların seçimi."

Lavrov Cuma günü toplantılardan iki kez ayrıldı - birincisi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un çok taraflılığı güçlendirme konulu bir oturuma, ikincisi ise Ukrayna dışişleri bakanı Dmytro Kuleba'nın gıda ve enerji güvenliği konulu oturuma video bağlantısı üzerinden hitap etmesinden hemen önce.

Genel kurul toplantısında Blinken, Batılı bir yetkiliye göre Moskova'yı Ukrayna tahılını dünyaya salmaya çağırdı.

"Rusya'ya doğrudan hitap ederek, "Rus meslektaşlarımıza: Ukrayna sizin ülkeniz değil. Onun tanesi senin tahılın değil. Neden bağlantı noktalarını engelliyorsun? Tahılın dışarı çıkmasına izin vermelisin "dedi.

Blinken konuşurken Lavrov odada değildi.

Blinken, ülkesi gelecek yıl G-20'e ev sahipliği yapacak olan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştükten sonra, örgütün "dünyanın karşılaştığı en önemli sorunlardan ve zorluklardan bazılarıyla toplu olarak başa çıkmaya çalışmak için hayati bir kurum olduğunu söyledi."

Blinken, bu zorlukların çoğunun Rusların Ukrayna savaşından kaynaklandığını ve G-20'teki diğerlerinin de benzer endişelerini dile getirdiğini söyledi.

"Bu yüzden, bugün zaten duyduğumuz şeyin, dünyanın dört bir yanından – sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, dünyanın dört bir yanından – saldırganlığın sona ermesi gerektiği konusunda güçlü bir koro olduğunu düşünüyorum, böylece insanları etkileyen zorluklara gerçekten odaklanabiliriz. hayatlarında," dedi.

"Bu devam eden bir parçası olduğunu ve hükümetin tüm Çinli mevkidaşları ile görüşmeleri önemli, dizi sorumlu ilişkiyi idare ediyoruz emin olmak için, sanırım," üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, iki kişinin arasındaki ilişkinin farklı yönleri vardır", işbirliği [aynı zamanda] öğelerini kalp olmak derin bir rekabet ve çekişme unsurlar arasında olduğunu da sözlerine ekledi."