Web Sitesi Üzerinden Duyuruldu! Vakıfbank TC Vatandaşı Olanlara Düşük Faizlerle Nakit İmkânı Sunacak!

Vakıfbank resim internet sitesi üzerinden duyuru yaptı. Yapılan duyuruya göre TC vatandaşı olan herkese düşük faiz oranlı kredi imkânı sunacak. Haberin detaylarını okuyabilirisiniz…

Vakıfbank internet sitesi üzerinden vatandaşları rahatlatıcı duyuruyu yaptı. Düşük faiz oranlı kredi kapmayası ve ödeme planlarını duyurdu.

Vakıfbank üzerinden En az 10 bin TL verilecek olan kredi kampanyasının koşulları bulunmamaktadır. Vakıfbank web sitesi üzerinden veya şubelerinden kredi başvuruları gerçekleştirilip kredi onayı anında alınabilecek.

Devlet bankalarından biri olan Vakıfbank pandemi döneminde müşterilerine internet bankacılığı ve mobil uygulaması üzerinden destek vermeye devam etti. İhtiyaç ve zor durumlarda vatandaşın yanında olarak kredi kampanyaları düzenledi.

Başvurusunun Şartları

Vakıfbank tarafından verilecek olan krediye katılım sağlamak için kredi notu en az 1000 ve üzeri olması gerekiyor. Kredi notu yeterli olduğunda kefil ve belgeye gerek duyulmuyor. Bunun yanı sıra diğer bankalara olan borçlardan dolayı gecikme ve aksama durumlarının söz konusu olmaması gerekir. Bir diğer başvuru şartı ise başvuruda bulunacak olan vatandaşların 20 yaş üstü ve 50 yaş altı olması gerekiyor. Doğal olarak emekli olan vatandaşlar bu krediden yararlanamayacaklar.

Emekli olan vatandaşlar için uygun faiz ve yüksek limitli kredi kampanyası düzenlenmektedir. Krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmaları koşulu ile en az 6 ay ile 1 yıl aynı işyerinde çalışmış olmaları gerekiyor. Bu koşulları taşıyan vatandaşlar banka üzerinden kredi başvurusu yapabilir.

Koşullara ilave olarak bazı belgeler istenerek krediyi kullanacak vatandaşın gelir durumuna bakılacak. Banka tarafından sunulan kredi kampanyası ile birçok kişiye ulaşılması hedefleniyor. Emekli olup kredi notu düşük olan vatandaşların dışında kefile gerek duymadan kredi imkânı sunulabilecek.

İhtiyaç Kredisinde Gerekli Belgeler

Sunulan kredi kampanyasında ilk şart kredi notu olarak ön plana çıkıyor. Kredi notu yeterli olmayan ve düşük olan vatandaşlar kefil veya kefil olacak kişinin belgeleri ile başvuru yapabilecek. Yapılan başvuru sonucu belli bir süre sonra kredi başvurusu sonuçlanır. SMS veya mail ile kredi başvurusunda da bulunabiliri.