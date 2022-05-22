Zelenskiy, Sadece Görüşmelerin Savaşı Sona Erdirebileceğini Söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine karşı savaşını doğrudan bir askeri zaferden ziyade yalnızca diplomatik bir atılımın sona erdirebileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, The Telegraph'a verdiği demeçte, Ukrayna'nın komşusu Moldova'nın Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı korunmak için "NATO standartlarına uygun" olduğunu görmek istediğini söyledi.

Rus enerji devi Gazprom, ruble cinsinden ödeme almadığı için Finlandiya'ya yapılan tüm doğal gaz arzını durdurduğunu açıkladı.

Washington, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulüyle ilgili endişelerinin giderileceğinden "emin" olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'un Azovstal çelik fabrikasında toplanan son Ukrayna kuvvetleri grubunun teslim olduğunu söyledi.

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21 Mayıs Cumartesi günü yapılan güncellemeler şunlardı:

Ukrayna Başbakanı Zelenskiy, İtalya Başbakanı ile görüştü, Rusya'ya daha fazla yaptırım çağrısında bulundu

Zelenskiy, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile konuştuğunu ve Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasının ve Ukrayna limanlarının blokajının kaldırılmasının önemini vurguladı.

Zelenskiy, Twitter'da, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olma girişimine "koşulsuz desteği" için Draghi'ye teşekkür ettiğini de tweetledi.

Draghi çağrıyı başlattı, diye ekledi.

Ukrayna, askerlerini Rus savaş esirleriyle değiştirmeye hazır

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında teslim olan birliklerini Rus esirlerle değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukraynalı bir televizyon kanalına verdiği röportajda Zelenskiy, kendisi için en önemli şeyin maksimum sayıda insanı ve askeri kurtarmak olduğunu söyledi.

Rusya, son Ukrayna asker grubunun teslim olmasının ardından kuşatma altındaki Mariupol şehrinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini iddia ediyor.

Paramparça olmuş Irpin şehri Ukrayna'nın kontrolüne geri döndü

Savaşın en kötü sokak savaşlarından bazıları Ukrayna'nın başkenti civarındaydı.

Kiev'in kuzeyindeki Irpin'e saldırmak, Rusya'nın şehri kuşatma yönündeki başarısız girişiminin bir parçasıydı.

Şimdi Ukrayna'nın kontrolüne geri döndü, oradaki insanlar devam etmeye çalışıyor.

Ukraynalı Zelenskiy, Rusya'nın savaşını sadece görüşmelerin sona erdirebileceğini söyledi

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine karşı savaşını doğrudan bir askeri zaferden ziyade yalnızca diplomatik bir atılımın sona erdirebileceğini söylüyor.

Zelenskiy, "Sadece müzakere masasında ulaşılabilecek şeyler var" dedi, tıpkı Rusya'nın uzun menzilli füzelerinin Ukrayna birliklerine yönelik bir Batı silahı sevkiyatını imha ettiğini iddia ettiği gibi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın savaş çabaları için 40 milyar dolarlık bir yardım paketini resmen imzalamasına rağmen, daha fazla askeri yardım çağrısında bulundu.