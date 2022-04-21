Warner Bros Discovery, CNN + 'yı Lansmandan Bir Ay Sonra Kapatacak

Warner Bros. Discovery Inc., şirketin yeni liderleri çevrimiçi stratejilerini yeniden değerlendirdikleri ve büyük birleşmelerinin ardından maliyetleri düşürmeye çalıştıkları için CNN + 'yı sadece birkaç hafta sonra kapatıyor.

Servis, Perşembe günü e-postayla gönderilen bir açıklamaya göre 30 Nisan'da faaliyetlerini durduracak. Müşteriler, abonelik ücretlerinin eşit olarak dağıtılmış geri ödemelerini alır.

CNN+'ı yöneten Andrew Morse, bir geçiş döneminden sonra ayrılacak. Hizmetin genel müdürü Alex MacCallum artık ağın dijital operasyonlarını yönetecek.

Discovery Inc., AT&T Inc.'in medya işiyle birleşmesini bu ayın başlarında tamamladı. İcra Kurulu Başkanı David Zaslav da dahil olmak üzere yönetim, şirketin HBO Max ve Discovery + 'yı içeren çevrimiçi tekliflerini tüketiciler için tek bir abonelikte birleştirmeyi düşündüklerini söyledi. CNN +, Şubat ayında istifa eden uzun süredir medya yöneticisi olan Jeff Zucker tarafından dahili olarak savunuldu.

CNN'in yeni CEO'su Chris Licht, "Müşterilerimize ve CNN'e daha basit bir akış seçeneği ile en iyi şekilde hizmet verilecek" dedi.

CNN +, Chris Wallace'ın günlük röportaj programı ve aktris Eva Longoria'nın ev sahipliği yaptığı bir yemek ve seyahat dizisi de dahil olmak üzere yaşam tarzı şovları ve geleneksel haberlerin bir karışımını sundu. Şirket, Fox News'in ücretli akış hizmetiyle aynı olan ürün için ayda 5.99 dolar talep etti.

Bloomberg News, bu ayın başlarında, hizmetin 29 Mart'taki lansmanından sonraki ilk haftada 100.000 aboneyi aştığını bildirdi. Warner Bros. Discovery, CNN içeriğinin ileriye dönük akış tekliflerinin önemli bir bileşeni olacağını söyledi.

AT&T'ye ait olduğunda, CNN, yöneticilerin 40 yıldan uzun bir süre önce ağın kurulmasından bu yana haber kuruluşunun en iddialı yeni girişimi olarak tanımladığı ürünü programlamak ve pazarlamak için yüz milyonlarca dolar harcadı.

Anlaşma kapanana kadar işletmede yönetim kararları almasına izin verilmeyen Zaslav, birleşme sonucunda en az 3 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sözü verdi.

Warner Bros. Discovery'nin hisseleri, kısmen Netflix Inc.'in bu haftaki sürpriz abone düşüşünün ardından yayının geleceği hakkında devam eden şüphecilik nedeniyle New York'ta% 8.7 kadar düşerek 21.01 dolara düştü.