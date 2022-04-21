Ramaphosa, Zelenskiy'le Görüşmeleri Sırasında Ukrayna Savaşının Sona Ermesi Çağrısında Bulundu

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmeleri sırasında Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu ve savaşın Afrika'daki gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Rampahosa Perşembe günü yaptığı açıklamada, ikilinin Moskova'nın saldırısının "trajik insani maliyetini" ve "küresel sonuçlarını" tartıştığını söyledi.

"Ukrayna'nın kıtamıza büyük bir gıda ihracatçısı olarak konumu da dahil olmak üzere küresel tedarik zincirlerindeki yerini etkileyen çatışmanın müzakere edilmiş bir şekilde sona erdirilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz" diye tweetledi.

Ukrayna, diğer gıda maddelerinin yanı sıra Afrika'ya buğday ve mısırın önemli bir ihracatçısıdır ve ülkedeki haftalarca süren savaş, arzı kesintiye uğrattı ve açlık krizi korkularını tetikleyerek fiyatların tırmanmasına neden oldu.

Zelenskiy, Rampahosa'ya Ukrayna'nın "Rus saldırganlığına karşı direnişi" hakkında bilgi verdiğini ve her iki liderin de "küresel bir gıda krizi tehdidini" tartıştığını söyledi.

Ramaphosa, bugüne kadar Rusya'yı işgalinden dolayı kınama çağrılarına direndi. Mart ayının ortalarında, transatlantik, Birleşik Devletler önderliğindeki NATO askeri ittifakını, Moskova'nın doğuya doğru genişlemesi konusundaki uyarılarını dikkate almamakla suçladı.

Ayrıca, Güney Afrika'nın "tarafsızlığının", 10 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan tartışmalı bir çağrının ardından çatışma konusunda "her iki tarafla da konuşmasına" izin verdiğini iddia etti.

Bu çağrı, Güney Afrika'nın, diğer 34 ülkeyle birlikte, Rusya'nın saldırısını kınayan bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararını oylamaktan kaçınma kararının ardından geldi - ABD ve Batılı müttefiklerinden eleştiri alan bir tutum.

Ramaphosa, beyaz azınlık yönetiminin sona erdiği 1994 yılından bu yana Güney Afrika'yı yöneten Afrika Ulusal Kongresi (ANC) partisinin lideridir.

ANC, ülkedeki apartheid karşıtı mücadeleye verdiği destek nedeniyle eski Sovyetler Birliği ile güçlü bağlara sahipti ve kendisini bağlantısızlar hareketinin bir savunucusu olarak görüyordu.