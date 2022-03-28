Walmart Bazı Mağazalarda Sigara Satışını Sonlandırdı

Walmart artık bazı mağazalarında sigara satmayacak, ancak tütün satışları önemli bir gelir üreticisi olabilir.

Wall Street Journal, gelişmeyi Pazartesi günü ilk bildiren gazete oldu. Şirket, isimsiz kaynaklara ve mağaza ziyaretlerine dayanarak Kaliforniya, Florida, Arkansas ve New Mexico'daki bazı mağazaların listede yer aldığına dikkat çekti.

Walmart, deneme amaçlı bile olsa sigara satışını kesen ilk ulusal perakende zinciri değil, ancak en büyüğü.

Hedef 1996'da sigara satışını sona erdirdi ve kimyager zinciri CVS Health de 2014'te aynısını yaptı.

CVS Eczane dışındaki bölgelerdeki sağlık satışları tütün ürünlerini çektikten sonra birkaç çeyrekliğine düştü ve şirket kayıp tütün ürünlerinin yıllık kazançlara hisse başına yedi ila sekiz sent zarar vereceğini öngörmüştü.

Bununla birlikte, CVS'de genel gelir her yıl artmıştır, ancak mağazalarındaki bir dizi satın alma ve değişiklikten sonra şirketin sağlık hizmetleri tekliflerini güçlendirmektedir. CVS Health, sağlık sigortacısı Aetna'yı 2017 yılında satın aldı.

Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamada, Walmart'ta sigaraların çıkarılmasıyla ilgili kararların işletmeye ve belirli pazara göre mağaza bazında alındığı bildirildi.

Walmart hazırladığı bildiride, "Verimli bir işletmeyi sürdürürken her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arıyoruz." dedi.

Sağlık yetkilileri, sigara içmenin ABD'de her yıl yaklaşık her beş ölümden birine neden olduğunu söylüyor.

Bentonville, Arkansas merkezli Walmart Inc, 2019'da vaping işinden çıktığını ve mağazalarında ve ayrıca Sam's Clubs'ta elektronik sigara satışını durduracağını açıkladı. Belgede, kararın "büyüyen federal, eyalet ve yerel düzenleyici karmaşıklığa" dayandığı belirtildi.