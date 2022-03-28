Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin Saldırı Kapasitesini Geliştirme Sözü Verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin 2017'den bu yana ilk kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatmadan günler sonra daha güçlü saldırı araçları geliştirmeyi planladığını söylüyor.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından Pazartesi günü yayınlanan bildiride, Kuzey Kore'nin cephaneliğini modernize etmeye zorladığı anda ek fırlatmalar yapabileceği hatta bir nükleer cihazı test edebileceği öne sürülüyor.

KCNA'ya göre Kim, Hwasong-17 testinde yer alan bilim adamları ve diğerleriyle yaptığı fotoğraf oturumunda, ülkenin herhangi bir tehditle başa çıkmak için saldırı kapasitesini geliştirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

KCNA tarafından aktarılan sözlerinde Kim, "Ancak biri korkunç vurucu yeteneklerle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici askeri güçle donatıldığında, bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin tüm tehdit ve şantajlarını kontrol altına alabilir ve kontrol altına alabilir." dedi.

KCNA, Kim'in Kuzey Kore'nin daha "güçlü grev araçları" geliştireceğini ve ülkesinin "ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını daha güçlü bir şekilde mükemmelleştirmesini" beklediğini söyledi.

Pyongyang, Hwasong-17'nin Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sulara inmeden önce 67 dakikalık bir uçuş sırasında maksimum 6.248 kilometre (3.880 mil) irtifaya uçtuğu ve 1.090 kilometre (680 mil) yol kat ettiğini söyledi.

Dışarıdaki uzmanlar, füzenin dik test açısından daha düz, standart bir yörüngede ateşlenirse, ABD anakarasında ve ötesinde herhangi bir yere ulaşabilecek kadar 15.000 km'ye (9.320 mil) kadar uçabileceğini söylediler.

Yaklaşık 25m (82 fit) uzunluğunda olduğuna inanılan Hwasong-17, Kuzey'in en uzun menzilli silahı ve bazı tahminlere göre dünyanın en büyük karayolu mobil balistik füze sistemidir. Büyüklüğü, Kuzey'in abd'nin büyük bölümünü de vurabilecek tek savaş başlığı ICBM'lerine sahip olduğu göz önüne alındığında, füzenin birden fazla nükleer başlık taşıması gerektiğini gösteriyor.

Kuzey Kore'yi ekonomik ve siyasi faydalar karşılığında nükleerden arındırmaya ikna etmeyi amaçlayan ABD liderliğindeki diplomasi 2019'dan bu yana büyük ölçüde durdu. Biden yönetimi Pyongyang'ı hiçbir koşul olmadan müzakerelere dönmeye çağırdı, ancak Pyongyang washington'un önce düşmanlığını bırakması gerektiği yanıtını verdi ve silah cephaneliklerini genişletmek için adımlar attı.

Bazı uzmanlar, Kim'in silah teknolojisini mükemmelleştirmeye, Washington üzerindeki baskıyı çevirmeye ve daha güçlü bir iç kraliyeti güvence altına almaya çalışırken yakında başka bir ICBM fırlatması, uydu taşıyan bir roketin fırlatılması veya nükleer bir cihazın testini gerçekleştirebileceğini söylüyor.

Pazartesi günü, Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeraltı nükleer deneme sahasında daha önce yıkılmış tünelleri restore ettiğine dair işaretler olduğuna dair önceki bir değerlendirmeyi yineledi. Seul Birleşme Bakanlığı sözcüsü Lee Jong-joo, Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin uluslararası güvenlik için "ciddi bir tehdit" oluşturacağını ve Kuzey'in ilgili her türlü eylemi derhal durdurması ve görüşmelere dönmesi gerektiğini söyledi.

Hwasong-17 kalkışı, Kasım 2017'de daha önce geliştirilen bir ICBM'yi test ettiği için Kuzey Kore'nin en ciddi silah fırlatmasıydı. Son nükleer denemesi, toplamda altıncısı, Eylül 2017'de yapıldı.