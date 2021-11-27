Wall Street, Yeni Varyant Korkusundan Keskin Bir Düşüşle Kapandı

Hisse senetleri Cuma günü düştü ve Dow Jones Sanayi Ortalaması kısa bir süreliğine 1.000 puandan fazla düştü ve ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen yeni bir koronavirüs varyantı dünyaya yayılıyor gibi görünüyordu. Yatırımcılar, varyantın COVID-19 pandemisini kontrol altına alma konusunda aylarca süren ilerlemeyi potansiyel olarak tersine çevirebileceğinden emin değildi.

S&P 500 endeksi 106.84 puan veya yüzde 2.3 düşüşle 4.594.62'de kapandı. Wall Street'in gösterge endeksi için Şubat ayından bu yana en kötü gündü.

Yatırımcılar kendilerini finansal olarak yeni değişkenden korumak için yeniden konumlandırmaya çalıştıkça, endeks bankalar, seyahat şirketleri ve enerji şirketlerinden gelen her şey tarafından aşağı çekildi. Dünya Sağlık Örgütü, varyantı "yüksek derecede bulaşıcı" olarak nitelendirdi.

Mavi fişler 905.04 puan düşüşle günü 34.899.34 puandan kapattı. Nasdaq Bileşik Endeksi 353,57 puan veya yüzde 2,2 kayıpla 15.491.66'ya geriledi.

Oanda'dan Jeffrey Halley bir raporda, "Yatırımcıların önce ateş edip, daha fazlası bilinene kadar daha sonra soru sorması muhtemel" dedi. Bu, 10 yıllık Hazine bonosunun getirisinin Çarşamba günü yüzde 1.64'ten yüzde 1.48'e düştüğü tahvil piyasasındaki hareketten açıkça görülüyordu. Sonuç olarak, bankalar en ağır kayıpların bir kısmını aldı. JPMorgan Chase yüzde 3 düştü.

Koronavirüsün başka türleri de var - delta türü yaz boyunca ABD'nin çoğunu harap etti - ve yatırımcılar, kamu görevlileri ve genel halk, yayılan herhangi bir yeni tür konusunda gergin. COVID-19'un ortaya çıkmasından bu yana neredeyse iki yıl geçti ve şu ana kadar dünya çapında 5 milyondan fazla insanı öldürdü.

Yeni varyantın vakaları Hong Kong, Belçika ve Tel Aviv'in yanı sıra Johannesburg gibi büyük Güney Afrika şehirlerinde bulundu.

Bu varyantın ekonomik etkileri şimdiden hissediliyor. Güney Afrika ile Avrupa arasındaki uçuşlar karantinaya alınıyor veya tamamen durduruluyordu. Havayolu hisseleri hızla satıldı, United Airlines yüzde 9,6 ve American Airlines yüzde 8,8 düştü.

BMO Capital Markets baş ekonomisti Douglas Porter, “COVID, yakın zamana kadar finans piyasaları tarafından dikiz aynasına konmuştu” dedi. “En azından (virüs) 2022'de küresel ekonominin çarklarına kum atmaya devam edecek ve toparlanmayı kısıtlayacak (ve) tedarik zincirindeki bükülmeleri koruyacak.”

Bitcoin bile satışa kapıldı. CoinDesk'e göre dijital para birimi yüzde 8,4 düşüşle 54.179 dolara düştü.

Daha fazla kilitlenme ve seyahat yasağından korkan yatırımcılar, toplantılar için Zoom Communications veya evde egzersiz ekipmanı için Peloton gibi önceki dalgalardan büyük ölçüde yararlanan şirketlere para aktardı. Her iki şirketin de hisseleri yaklaşık %6 arttı.

Koronavirüs aşısı üreticileri, bu yeni varyantın ortaya çıkmasından ve ardından gelen yatırımcı tepkisinden en büyük fayda sağlayanlar arasında yer aldı. Pfizer hisseleri yüzde 6'dan fazla yükselirken, Moderna hisseleri yüzde 20'den fazla arttı.

Ancak Merck hisseleri yüzde 3,8 düştü. ABD'li sağlık yetkilileri Merck'in deneysel COVID-19 tedavisinin etkili olduğunu söylerken, veriler hapın hastaları hastaneden uzak tutmada başlangıçta düşünüldüğü kadar etkili olmadığını gösterdi.