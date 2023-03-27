Volkswagen Taigo fiyatlarında akılalmaz çılgınlık; Listede inanılmaz bir çöküş yaşanıyor

Listede inanılmaz bir çöküş yaşanıyor... Volkswagen Taigo fiyatlarında akılalmaz çılgınlık... Alman markası Volkswagen, otomobil dünyasında öncü bir marka olarak bilinir. Tutkunları Volkswagen markasının araçlarının pahalı olmasından şikayetçidir. Rakip diğer firmaların araçlarıyla karşılaştırıldığında Volkswagen her zaman bir adım öndedir. Kalitesi ve donanımıyla dikkatleri çeken marka yeni yılda Taigo modelinin fiyatlarıyla müşterilerinin yüzünü güldürecek. Markanın bu modeli ile ilgili çok sayıda araştırma yapılması söz konusu oluyor. İşte Volkswagen Taigo modeline dair yüz güldürücü detaylar…

Volkswagen Taigo Güncel Fiyatları Yüksek mi?

Volkswagen, yeni yıla ait fiyat güncellemesini yaparak resmi sitesinde yayınladı. Fiyatları görenler gözlerine inanamadı. Volkswagen modellerinin fiyatlarındaki dibe vuruş dikkatlerden kaçmadı. Bu kadar kaliteli, sağlam ve gösterişli aracın bu fiyattan satılması akıllara bazı soruları getirdi. Aslında fiyatlar olması gereken seviyelerde. Ancak ülkemizde yeni model sıfır araçların hep daha yüksek fiyatlarda satılmasına alışıldığından markanın fiyatları düşük geldi. Araba markaları, pandemi ve sonrasında yaşadıkları krizin etkisini halen atabilmiş değiller. Yıllık satış cirolarını yakalamak için markalar çeşitli kampanyalar yapmak zorunda kaldı. Volkswagen’in hem yıllık cirosunu karşılayabilmek hem de müşterilerini mutlu edebilmek için fiyatları biraz düşük tutmayı tercih ettiği düşünülüyor. Volkswagen Taigo fiyatları donanımına göre farklı fiyatlandırılmıştır. Fiyat almak için bayileri ziyaret edebilirsiniz.

Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 766.000

Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life 872.500

Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style 982.400

Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line 1.025.000

Yeni Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 1.047.000

Yeni Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 1.120.100

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