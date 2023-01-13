Volkswagen T-Cross fiyatını kimse böyle beklemiyordu; Böyle çılgınlık daha önce olmadı

Böyle çılgınlık daha önce olmadı. Volkswagen T-Cross fiyatını kimse böyle beklemiyordu. Volkswagen T-Cross son fiyat listesine bakıldığında ise alınabilecek SUV model otomobillerden biri olabileceğini gösterdi. Volkswagen’in yeni modellerinin özellikleri ve fiyat seçeneklerinin ne olduğu ile ilgili İşte detaylar…

Volkswagen Modellerinin Özellikleri

Volkswagen SUV model sayısını fazlalaştırma niyetinde olduğunu gösterdi. Bu yolda emin adımlarla ilerleyen Volkswagen talebin artması ile ilgili de beklenti içinde olanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Volkswagen’in çıkardığı yeni araç modelleri ve teknik özellikleri oldukça uygun fiyat seçenekleri ile sunulmaya başladı. Bu özelliklerden birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life 654.200 TL'den satılıyor

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life 766.100 TL'den satılıyor

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style 831.900 TL'den satılıyor

Yeni Volkswagen modellerinin bu kadar uygun fiyat seçenekleri ile sunuluyor olması araç almak için bekleyenler için çok büyük bir müjde oldu. Çok sayıda kişi bu araçların özelliklerini ve fiyat listelerini incelemeye başladı.

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