Emekli olan EYT'lilere SGK'dan toplu para jesti! Çift aylık ile maaşlar ikiye katlanabilir!

Çift aylık ile maaşlar ikiye katlanabilir! Emekli olan EYT'lilere SGK'dan toplu para jesti! Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen ve uzun süredir hakları ile ilgili beklenti içinde bulunan kişiler için yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Alınan kararlar ile birlikte EYT sorununda sona yaklaşılmaya başladı. Yeni yılla birlikte bu konuda yeni bir döneme başlanacak. 2,5 milyon kişi alınan bu kararlarla birlikte ev sahibi olacak.



EYT’de Emeklilik Zorunlu mu Olacak?

EYT kararlarının kabul edilmesi öncesinde haklarını bekleyen birçok kişi başka işlerde çalışmaya devam ederek geçimlerini sağlamaya çalışıyordu. EYT ile ilgili açıklama yapılmasının ardından şimdi bu kişilerin emekli maaşı alabilmek için çalıştıkları işlerden istifa edip etmeyecekleri merak konusu olmaya başladı.

Bu konuda yapılan açıklamalar arasında öncelikle EYT’lilerin emekli olmaları durumunda birçok sektörde iş kaybı olması durumunun bulunmasıdır. Bu çok büyük kayıplar anlamına gelmektedir. Bunun yanında çalışanlar çalıştıkları dönemlerdeki haklarını da kaybetmek istememektedir. Bütün bunlar düşünüldüğünde EYT haklarını almaya hak kazananlar emeklilik için zorlanamaz.

haber24.com özel haber