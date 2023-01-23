Volkswagen Şubat 2023 indirim kampanyaları! Fiyatlar vatandaşı mest etti! 448.900 TL'ye satılıyor!

448.900 TL'ye satılıyor! Volkswagen Şubat 2023 indirim kampanyaları! Fiyatlar vatandaşı mest etti! Özellikle son zamanlarda ekonomik sıkıntılarla baş eden Türkiye’nin araba alması gibi bir hayalin imkansız olduğu ortaya koyularak araba almak isteyenlerin hayalleri suya düşmüştür. Bu nedenle yapılacak olan araba alışverişlerine bir süre duraklatılmış ve sonuç olarak da araba alımlara imkansız ulaşmıştır.

Neticede araba alımlarının ve araba fiyatları artışlarının oldukça fazla olduğu bu dönemde araba almak isteyenler için çalışan Volkswagen çalışmalarını hızla sürdürerek buna bir çözüm yolu bulmayı hedeflemiştir. Yapılacak olan indirimler doğrultusunda herkesin istediği arabayı almasına sağlayan kampanyalar üretilmiş ve bu kampanyalar doğrultusunda da araba almak isteyenlerin umutları artmıştır.

Genellikle artan bu araba fiyatları sebebiyle araba almak isteyenler araba almaktan vazgeçmiş ve bunun yanı sıra araba almak isteyenler için bu imkansız bir hayal haline dönüşmüştür. Daha sonra Volkswagen tarafından yapılan çılgın kampanya yardımıyla araba almalar artmış ve özellikle Volkswagen'in çeşitli araba türlerinden yararlanarak araba almaları sağlanmıştır.

Ekonomik anlamda kriz geçiren Türkiye’nin bu krizden en ufak sıyrıklarla çıkması hedeflenmiş ve bu doğrultuda da özellikle gerekli görülen yardımların yanı sıra Volkswagen golf araç fiyatlarında indirim yaparak bu krizin atlatılmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede araba almak isteyen kişilerin en hızlı sürede araba almaları hedeflenerek kolay hale gelmiştir.

2023 Volkswagen Yeni Golf ÖTV Muafiyetli Fiyat Listesi

2023 Volkswagen Yeni Golf 1,0 TSI 110 PS Manuel Impression: 448.900 TL 2023 Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life: 498.300 TL Bu fırsatı kaçırmayın tuvalet kağıtlarında şok indirim! 32’li tuvalet kâğıdı 90 TL şok fiyata! İşte o markette düştü! 2023 Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: 551.800 TL 2023 Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line: 567.800 TL (ÖTV limit aşımında) 2023 Volkswagen Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 579.600 TL (ÖTV limit aşımında) 2023 Volkswagen Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 611.100 TL (ÖTV limit aşımında)

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