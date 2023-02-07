Volkswagen Golf fiyatlarında görülmemiş çılgınlık; Bu kadarını kimse beklemiyordu

Bu kadarı da olamaz denmişti! Volkswagen Golf fiyatlarında görülmemiş çılgınlık; Dünyada ünlü modelin ülkemizde büyük ilgi görmeye devam eden dev otomobil markası Volkswagen sürprizlerine devam ediyor. Bu sürprizler ile Volkswagen Golf fiyat listesini güncelledi.

Volkswagen Golf fiyatlarında güncelleme sonraki durumu

Araç almak ve bu aracı kendi istedi fiyat seçeneklerinde almaya çalışanlar için Volkswagen Golf yepyeni seçenekler sunduğu fiyat listesini güncelledi. Güncellenen bu yeni fiyat listesinde bulunan araçlar ve modelleri şu şekilde sıralanmıştır: Bahsi geçen paketin fiyatı ise resmi sitede yazan detaylara göre şu anda 658.100 TL. Bunun yanında farklı fiyat seçeneklerinin de sunulduğu da görülmektedir.

İşte Volkswagen Golf Aralık ayı güncel fiyat listesi…

· TSI 110 PS Manuel Impression Fiyatı: 713.200 TL · eTSI 110 PS DSG Life Fiyatı: 868.700 TL · eTSI 110 PS DSG Style Fiyatı: 979.500 TL Hangi İllerde Okullar Tatil, Deprem Olan İllerde Okullar Tatil Mi Oldu? · eTSI 110 PS DSG R-Line Fiyatı: 1.020.200 TL · 1.5 eTSI 150 PS DSG Style Fiyatı: 1.043.100 TL · 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line Fiyatı: 1.114.300 TL

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