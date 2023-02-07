Fiat, Hyundai, Opel sıfır otomobilde kallavi indirim yaptı! Çöpsüz üzüm denilen fırsat için düğmeye bastılar! Sıfır otomobil almak isteyenlerin son zamanlarda arama motorlarını ziyaret ettiği görüldü. Otomobil markaların yeni yıla zamlı bir başlangıç yaparken Şubat ayında ufak da olsa bir indirime imza atıldı. Bazı markaların bazı modelleri için cüzzi bir indirimi devreye aldı. Meraklıları için güncel sıfır en ucuz otomobil fiyatlarını markaların internet sitelerinden aldığımız bilgiler ışığında sizlere sunuyoruz.

Çöpsüz üzüm denilen fırsat için düğmeye bastılar. Fiat, Hyundai, Opel sıfır otomobilde kallavi indirim yaptı. Sıfır otomobil fiyatları yeni yılda rağbet gördü. Araba alma fikri olan binlerce kişi telefonlarındaki arama motorlarını aşındırdı. 2023'e zamla göz kırpan markalar müşteri kazanmak için bazı modellerde indirim yaptı. İşte sıfır otomobil fiyatlarında son durum...

ŞUBAT 2023 SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

2023 Fiat Fiorino 1.4 Pop 7.8 lt

345.900 TL

2023 Fiat Fiorino 1.4 Safeline 7.8 lt

356.900 TL

2023 Fiat Fiorino 1.4 Eko Pop 9.8 lt

357.900 TL

2023 Hyundai i10 1.0 Jump 4.9 lt14.6 sn

359.000 TL

2023 Fiat Fiorino 1.4 Eko Safeline 9.8 lt

368.900 TL

2023 Fiat Fiorino 1.4 Premio 7.8 lt

376.900 TL

2023 Fiat Egea 1.4 Easy 6.5 lt11.8 sn

376.900 TL

2023 Hyundai i10 1.0 Jump AMT 4.9 lt17.3 sn

381.000 TL

2023 Fiat Fiorino 1.4 Eko Premio 9.8 lt

388.900 TL

2023 Fiat Fiorino 1.3 Multijet Pop 5.4 lt

397.900 TL

2023 Fiat Fiorino 1.3 Multijet Safeline 5.4 lt

408.900 TL

2023 Hyundai i10 1.2 Style AMT 4.9 lt15.8 sn

419.000 TL

2023 Fiat Fiorino 1.3 Multijet Premio 5.4 lt

428.900 TL

2023 Fiat Egea 1.4 Urban 6.5 lt11.8 sn

434.900 TL

2023 Fiat Egea Cross 1.4 Street 6.5 lt11.8 sn

438.900 TL

2023 Hyundai i10 1.2 Elite AMT 4.9 lt15.8 sn

450.000 TL

2023 Hyundai i20 1.4 Jump 5.7 lt12.2 sn

453.000 TL

2023 Fiat Doblo Combi 1.6 Multijet Easy 6.6 lt13.4 sn

457.900 TL

2023 Fiat Egea Cross 1.4 Urban 6.9 lt11.8 sn

463.900 TL

2023 Fiat Egea 1.4 Lounge 6.5 lt11.8 sn

468.900 TL

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