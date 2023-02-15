Volkswagen Golf fiyatında mest eden indirim! Bu fiyatları kimse beklemiyordu!

Bu fiyatları kimse beklemiyordu! Volkswagen Golf fiyatında mest eden indirim! Almanya’da kurulan otomobil üretici markası Volkswagen Golf indirimi ile vatandaşları heyecanlandırmayı başarıyor.

Volkswagen Golf 2023 Şubat fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dolar kurunda yaşanan dalgalanmaların akabinde sıfır araba fiyatlarında indirim haberi ile vatandaşları sevindirdi. Buna bağlı olarak Volkswagen güncel fiyat listesini yenileyerek araba almak isteyenlere müjdeyi verdi. Peki, eski Volkswagen Golf fiyatları ne kadar? Markanın aracı için yaptığı indirimden önceki fiyat listesi:

Volkswagen 1.0 TSI 110 PS Manuel 713.200 TL

Volkswagen 1.5 eTSI 110 PS DSG 868.700 TL

Volkswagen 1.5 eTSI 150 PS DSG 979.500 TL

Volkswagen Golf ÖTV muafiyetli güncel indirimli fiyatlar

Türkiye’deki sıfır araba indirimlerini merak edenler için Volkswagen Golf 2023 fiyat listesi şöyle sıralanıyor:

Volkswagen 1.0 TSI 110 PS Manuel 394.300 TL

Volkswagen 1.5 eTSI 150 PS DSG 625.000 TL

Volkswagen markasının en popüler olan Golf modellerine yapılan indirimle birlikte en düşük fiyat 394 bin 300 TL, en yüksek fiyat ise 625 bin TL olarak belirlendi.

haber24.com özel haber