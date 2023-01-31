Volkswagen aklını peynir ekmekle yedi! Fiyat listesini görenler sıfır otomobil için bayiye koşuyor!

Fiyat listesini görenler sıfır otomobil için bayiye koşuyor! Volkswagen aklını penir ekmekle yedi! Dünya pazarında birçok modeli iel ön plana çıkarken ülkemizde Golf modeli ile otomobil sevenlerin karşısına çıkıyor. Volkswagen Golf spor tarzı sevenler için özel olarak tasarlanmış bir model. Ergonomik özellikleri sayesinde çok sayıda sürücü bu araç ile en iyi performansı ortaya koymaktadır. Volkswagen markasının efsane otomobili olan Golf, şimdi çok uygun fiyat seçenekleri ile yetkili bayilerde sizleri bekliyor!

Volkswagen Golf Güncel Fiyat Listesi

Volkswagen Golf modern görünümü ve pratik kullanımı ile çok yoğun alarak tercih edilen bir araç olmuştur. Bu aracın teknik özellikleri ve motor gücü satın almak isteyen bir çok kişi için çok önemli detaylar olarak sunuluyor.

· TSI 110 PS Manuel Impression Fiyatı: 658,100.00 TL

· 1.0 eTSI 110 PS DSG Life Fiyatı: 801,900.00 TL

· eTSI 110 PS DSG Style Fiyatı: 904,400.00 TL

· eTSI 110 PS DSG R-Line Fiyatı: 942,000.00 TL

· 1.5 eTSI 150 PS DSG Style Fiyatı: 962,800.00 TL

· 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line Fiyatı: 1,028,700.00 TL

Bu uygun fiyatlarla araç almak isteyenler Volkswagen Golf için bayi ile iletişime geçebilirsiniz.

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