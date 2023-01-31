ASHB düğmeye bastı! En az 345 TL en fazla 649 TL yardım yapacak! Cepleri parayla dolduracak yardım başladı! Milyonlarca vatandaşa 350 TL ile 650 TL aralığında bir destek ödemesi yapılacak. 1'den 5 çocuk ve dahası için devlet hanelere destek ödemesi yapacak. e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ile başvuru işlemleri tamamlanacak.

Cepleri parayla dolduracak yardım başladı. ASHB düğmeye bastı. En az 345 TL en fazla 649 TL yardım yapacak. Devlet geçtiğimiz aylarda ihtiyaç sahibi haneleri kapsayacak yeni bir ödemeyi devreye aldı. Çocuk destek bileşeni olarak duyurulan bu destek ödemesi için başvurular SYDV ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla tamamlanabiliyor. Başvuru bilgileri ise yazımızın devamında kapsamlı bir şekilde aktarılmıştır.

ASHB DEVREYE ALDI

Çocuk Destek Bileşeni ödemesi geçtiğimiz aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devreye alındı.

650 TL'YE ÇIKIYOR

Bu ödeme kapsamında milyonlarca vatandaşa 350 TL ile 650 TL aralığında bir destek ödemesi yapılacak.

Devlet tarafından vatandaşlar için 1'den 5 çocuk ve dahası için destek ödemesi sağlanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ile başvuru işlemleri tamamlanacak.

KİM, NE KADAR ALACAK?

1-2 çocuklu hanelere 350 TL,

3 çocuklu hanelere 450 TL,

4 çocuklu hanelere 550 TL,

5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL

haber24.com özel haber