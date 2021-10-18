Virüs Kökenlerini Bulmak İçin Son Şans Olabilir

Yeni Patojenlerin Kökenleri Üzerine Bilimsel Danışma Grubu (Sago) bünyesine katılmak üzere 26 uzmanı aday gösterdi. Çin'in Vuhan kentinde virüsün tespit edilmesinin üzerinden bir buçuk yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, ilk olarak nasıl ortaya çıktığı sorusu belirsizliğini koruyor. Ekip, virüsün Wuhan pazarlarında hayvanlardan insanlara mı sıçradığını yoksa bir laboratuvar kazasında mı sızdığını değerlendirecek. Çin, ikinci teoriyi şiddetle çürüttü. Şubat ayında, Covid'in kökenlerini araştırmakla görevli bir DSÖ ekibi Çin'e uçtu ve virüsün muhtemelen yarasalardan geldiği, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna vardı.

Ancak DSÖ genel müdürü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus daha sonra soruşturmanın Çin'den gelen veri ve şeffaflık eksikliği nedeniyle engellendiğini söyledi. Sago grubunun önerilen üyeleri arasında, önceki ekibin bir parçası olarak Çin'i ziyaret eden altı uzman yer alıyor. Sago, koronavirüsün yanı sıra diğer yüksek riskli patojenlerin kökenlerini de araştıracak.

Dr Tedros, "Yeni patojenlerin nereden geldiğini anlamak, gelecekteki salgınları önlemek için çok önemlidir" dedi. Science dergisindeki ortak bir başyazıda, Dr Tedros ve diğer WHO yetkilileri, "bir laboratuvar kazasının göz ardı edilemeyeceğini" söyledi.

DSÖ'nün acil durumlar direktörü Michael Ryan, Sago'nun çalışmasının "bu virüsün kökenini anlamak için son şans" olabileceğini söyledi. Yeni grubun duyurusu, CNN'nin Çin'in pandeminin ilk aylarında alınan on binlerce kan bankası örneğini test etmeye hazırlandığını bildirmesiyle geldi. Ancak Çin'in Cenevre'deki BM büyükelçisi Chen Xu, Sago'nun çalışmalarının "siyasileştirilmemesi" gerektiğini söyledi. "Başka yerlere ekip göndermenin zamanı geldi" dedi.

Salgının başlamasından yaklaşık iki yıl sonra, ölümcül Sars-Cov-2 virüsünün nasıl ve ne zaman ortaya çıktığını hala bilmiyoruz. Yeni virüsleri araştırmak her zaman son derece karmaşıktır, ancak bilim adamları, her ikisi de hayvanlardan ortaya çıkan önceki iki koronavirüs salgınının kaynağını bulabildiler.

DSÖ tarafından toplanan son misyonun, benzer bir hayvan yayılımının pandeminin en olası kaynağı olduğunu söyleyerek Wuhan'dan dönmesinden bu yana dokuz ay geçti. Ancak, koronavirüsleri inceleyen ve binlerce yarasa örneğini tutan bir Wuhan laboratuvarında olası bir kaza hakkında sorular sorulmaya devam ediyor. Çin bunu şiddetle reddetti.

DSÖ, Çin'in hala pandeminin ilk günlerinden önemli verileri paylaşmadığını söyledi. Çin ile ABD'nin bu konudaki daha büyük jeopolitik mücadelesi arasındaki ateş hattında kalan BM kuruluşu, laboratuvar sızıntısı teorisine yönelik soruşturmalarda dilini sertleştiriyor.

Çin şimdiye kadar uluslararası bilim insanlarının ülkeye geri dönmesine izin vermeyi reddetmesiyle bilim giderek daha fazla siyasallaşıyor. 26 farklı ülkeden uzmanlardan oluşan bu yeni Sago kuruluşunun bu açmazı kırabilmesi ve nihayet dünyanın gelecekteki salgınlara daha iyi hazırlanabilmesi için çok ihtiyaç duyulan yanıtları alması umulmaktadır.