Çocuklar İçin Covid-19 Aşıları Hakkında Bildiklerimiz Neler?

Ağustos 2021'in sonlarında Talia Shmuel, Covid-19'a karşı ilk aşısı için beş yaşındaki oğlunu İsrail'in Kudüs'teki yerel sağlık kliniğine götürdü. Bir kalp kusuruyla doğdu ve bir yan etki olarak ciddi şekilde daralmış bir nefes borusuna sahip, bu da onu hastalığa karşı özellikle savunmasız hale getiriyor. Shmuel, "Ne zaman hastalansa, genellikle zatürreye dönüşüyor" diyor. "Ve çok hastalanıyor."

Üç çocuk annesi Shmuel'in, oğlunun yaşının küçük olması nedeniyle aşı olması için İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan özel izin alması gerekiyordu. Heyecanlı hissetti ve bunun doğru seçim olduğundan emindi. "Kocam ve ben ikimiz de araştırma analistiyiz ve karşımıza çıkan her numaraya bakıyoruz; her şeyi takip ediyoruz" diyor. "Birden fazla farklı kaynağı kontrol ediyoruz. Rakamlara göre, evet, [aşının] olası yan etkileri var. Ancak Kovid-19'un yan etkileri onun için çok daha kötü."

Dünya çapında giderek daha fazla ülke 12 yaşın üzerindeki çocuklara Covid-19 aşısı sunmaya başlarken, İsrail geleceğin neler getireceğine dair bir fikir veriyor. Ülke, bu yılın başlarında yetişkin nüfusunun büyük bir bölümünü hızla aşıladı. Haziran ayında, okullardaki salgınlardan sonra 12 yaşın üzerindeki çocukların aşılanmasını tavsiye etti ve şu anda bu yaş grubu için destekleyici aşılar olarak üçüncü dozlar sunuyor. Temmuz ayından bu yana, ağır kronik akciğer hastalıkları ve konjestif kalp yetmezliği de dahil olmak üzere 5-11 yaş arası çocuklara "istisnai durumlarda" aşılar da önerildi. Ancak Pfizer-BioNTech aşısının çocuklar için güvenli olduğu gösterilmiş olsa da, karar yetişkinlere göre daha karmaşık olabilir. Çocuklar Kovid-19'dan daha az etkilenme eğiliminde olduklarından, aşıya verilen az sayıda olumsuz tepki bile, aşıyı haklı çıkarmayı zorlaştırabilir.

İsviçre'deki Basel Üniversite Çocuk Hastanesi'nde pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Nicole Ritz, "Aşı işe yarıyor" diyor. "Ama 12-18 yaşındakiler için yaptığımız gibi, yaşınız [azaldıkça] daha da dikkatli olmalısınız. Yaşınız ne kadar [azalır]sa, bunun güvenli bir aşı olduğunu gösteren verilere o kadar çok ihtiyacınız olur.Ve [bu verileri toplamak] daha zor olacak çünkü beş yaşındaki bir çocuk 'Kalbimde garip bir his var, bugün mutlu hissetmiyorum' demesi 16 yaşındaki bir çocuğa göre çok daha az."

İsrail'in çocuklara yönelik aşıyı piyasaya sürmesi nispeten sorunsuz geçti. Bugüne kadar, 12 ila 15 yaşındakilerin yarısından fazlasını aşılamıştır. Çok az sayıda insan ara sıra protestolar için sokaklara döküldü. Bununla birlikte İsrailli ebeveynlerin çoğu büyük çocuklarını aşılamaya istekli görünüyor: Ekim 2021'e kadar, İçişleri Bakanlığı'na göre, 12 ila 15 yaş arasındaki çocukların %53,7'si ve 16 ila 19 yaşındaki çocukların %84'ü ilk aşıyı yaptırmıştı. Health'in Covid-19 kontrol paneli.

Bazı ebeveynler, arka planda hastalığı olmayanlar da dahil olmak üzere daha küçük çocuklar için aşı hakkında ne hissettikleri sorulduğunda, coşkuyla karşıladılar. Çocuklarına virüs bulaşmasından korktuklarını, yeni başlayan karantinalara ilişkin endişelerini, sık karantinalar ve evde eğitim nedeniyle tükenmişliklerini, çocuklarının okulda geri kalmasıyla ilgili tedirginliklerini veya çocuklarının uzaktan öğrenememesini belirttiler.