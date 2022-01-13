Viral Bir Dans Videosu Mısır'da Kadın Hakları Tartışmasını Nasıl Ateşledi?

Üç çocuk annesi Mısırlı bir annenin, kocasının onu boşamasına ve işverenlerinin onu işten atmasına neden olan internette viral hale gelen bir video, kadın hakları konusunda şiddetli tartışmaları yeniden alevlendirdi.

30 yaşındaki ilkokul öğretmeni Aya Youssef'in cep telefonuyla çekilen kısa videosunda, meslektaşlarıyla birlikte dans ederken başörtüsü, pantolon ve uzun kollu bir bluz takmış, nehirde gezintiye çıkarken gülümserken görülüyor.

Ancak bu ayın başlarında yayınlanmasından bu yana sosyal medyada geniş çapta paylaşılan video, görüş ayrılıklarına neden oldu.

Bazı eleştirmenler onu toplumun muhafazakar değerlerini çiğnemekle suçlarken, diğerleri onunla dayanışma içinde sıkı bir şekilde duruyor.

Son yıllarda Mısır, kadınların sosyal medyada karalama kampanyalarına maruz kaldığı ve sorumlulardan hesap sorulmasına yönelik öfkeli taleplere yol açan birçok vakaya tanık oldu.

Hak gruplarının, Başkan Abdel Fattah el-Sisi'nin 2014'te göreve başlamasından bu yana Kuzey Afrika ülkesinde özgürlüğe yönelik genişleyen bir baskı konusunda uyardığı bir dönemde geldi.

Youssef, geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, yolculukta "mutlu" olduğunu ve hareketlerinin "kendiliğinden" olduğunu söyledi.

Diğer meslektaşları, güneş ışığında teknede onun yanında dans ediyor, bazıları ellerini havada sallıyordu.

Görevden alındı, sonra göreve iade edildi

Ancak video internette paylaşıldıktan sonra, izleyenlerden bazıları “uygun olmayan” davranış olarak gördüklerine dair sert yorumlarda bulundu.

Bir Twitter kullanıcısı, öğretmenin davranışlarının "utanç verici" olduğunu söylerken, bir diğeri "evli bir kadının nasıl bu kadar edepsizce dans edebileceğini anlayamadığını" söyledi.

Ancak, 18-39 yaş arası kadınların yüzde 90'ının 2019'da tacize uğradığını bildirdiği bir ülkede, diğerleri destekleyiciydi.

Bu arada Mısır'ın Kahire'nin kuzeydoğusundaki Dakahlia bölgesindeki eğitim bakanlığı, öğretmeni disiplin kuruluna sevk etti ve burada Mansoura kentindeki işinden atıldı. Müteakip bir isyanın ortasında, bu hafta görevine iade edildi.

Mısır Kadın Hakları Merkezi başkanı Nihad Abu al-Qumsan, öğretmeni savundu ve ona bir iş teklif etti.

Al-Qumsan alaycı bir şekilde, "Mahkemeye doğru dans kurallarını soracağız - böylece tüm kadınlar, erkek kardeşlerinin veya oğullarının düğünlerinde veya doğum günlerinde dans ederlerse doğru kurallara uysunlar" dedi.

Youssef'in kocasının da videoyu izledikten sonra onu boşaması, Mısırlı popüler aktris Somaya el-Khashab'ın çifte standart gösterdiğini söyleyerek öfkeli tepkisine neden oldu. "Neden erkekler karılarını geri almıyorlar?" diye sordu Khashab. "Mesela hapse girdiğinde bile erkeğinin yanında olan, durumu kötüleştiğinde kocasını terk etmeyen o kadar çok kadın var ki."