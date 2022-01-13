Nijeryalılar Sevinçle Tepki Veriyor ve Twitter Yasağının Kaldırılmasına Kararlı

Lagos merkezli bir gazeteci olan Solomon Elusoji, yedi ay içinde ilk kez Twitter'a eriştikten sonra Perşembe günü erken saatlerde rahatladı.

Elusoji, Al Jazeera'ya “Özgürlük gibi geliyor” dedi. "Bir gazeteci olarak Nijerya'da neler olup bittiğini takip etmek için Twitter'ı çok kullanıyorum, bu yüzden son birkaç ay oldukça zorlu geçti. Bu yüzden siteye bir kez daha ücretsiz erişime sahip olmak gerçekten güzeldi.”

Nijerya hükümeti Çarşamba günü geç saatlerde, Twitter'ın yerel bir ofis açmak da dahil olmak üzere koşulları kabul etmesinin ardından sosyal medya devinin ülkedeki faaliyetlerine yönelik yasağını kaldıracağını söyledi.

Bir hükümet açıklamasına göre, koşullar aynı zamanda operasyonları ve vergi konularını ele almayı ve "Nijerya yasalarına uygun olarak yasaklanmış yayınları yönetmeyi" de içeriyor.

Haziran 2021'de Nijeryalı yetkililer, ABD merkezli şirketi platformunun "Nijerya'nın kurumsal varlığını baltalayabilecek faaliyetler için" kullanılmasına izin vermekle suçlayarak ülkede Twitter'ın süresiz olarak askıya alındığını duyurdular.

Durdurma, Twitter'ın Twitter'ın taciz edici davranış politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabını geçici olarak askıya almasından iki gün sonra geldi.

Öfkeli ve şok olmuş birçok Twitter kullanıcısı, gençlerin #EndSARS hashtag'i altında sosyal medya aracılığıyla harekete geçtiğini gören polis vahşetine karşı bir popüler protesto dalgasını bu hareketin arkasındaki sebeplerden biri olarak gösterdi.

Askıya alma, birçok kişinin çevrimiçi platforma erişebilmek için Sanal Özel Ağlara (VPN'ler) dönmesine neden oldu. Bununla birlikte, VPN'lerin yoğun kullanımına rağmen uzmanlar, yasağın yabancı yatırımcılara yanlış sinyal gönderdiğini ve Twitter'ı geçim kaynağı olarak kullanan küçük işletmelere zarar verdiğini söyledi.

Yeniden #EndSARS trendleri

Hükümetin açıklamasının ardından Perşembe günü Twitter Public Policy, hizmetin “Nijerya'daki herkes için restore edilmesinden” “memnun olduğunu” söyledi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Nijerya şubesi yasağın kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı ve Nijeryalı yetkilileri “ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve basın özgürlüğü haklarını ihlal eden tüm eylemlere son vermeye” çağırdı.

Sosyal medya kullanıcıları da Twitter'ı bastı ve askıya almanın kaldırılmasına #TwitterisBack ve #TwitterBan gibi hashtag'leri kullanarak tepki gösterdi. #EndSARS hashtag'i de yeniden trend oldu.

Popüler komedyen ve Nollywood oyuncusu Frank Donga, küçük işletmelerin kayıp gelirlerini telafi etmesine yardımcı olmak için gönüllü oldu.