İsrail, Dünya Güçlerine İran Uyarısında Bulundu

Naftali Bennett, İran'ın "acımasız cellatlar rejiminin" nükleer silah istediğini söyledi ki bu İran'ın defalarca reddettiği bir şey.

Diplomatlar, ABD'nin Başkan Trump döneminde geri çekildiği anlaşmayı yenilemek için bugün Viyana'da ilerleme kaydedildiğini söyledi. Ancak İsrail anlaşmaya karşı çıkıyor.

İran, Cuma günü yeni cumhurbaşkanı olarak sert lider Ebrahim Raisi'yi seçti. Seçim yarışının genel olarak Bay Raisi'yi desteklemek için tasarlandığı görülüyordu. Ağustos ayında göreve başlayacak olan cumhurbaşkanı, ABD yaptırımları altında ve geçmişte siyasi mahkumların infazlarıyla bağlantılı. İran'ın en üst düzey yargıcı ve aşırı muhafazakar görüşlere sahip.

İran nükleer programının barışçıl olduğunda ısrar ediyor. Bir nükleer bomba inşa etmek için bir kılıf kullanıldığına dair şüpheler, 2010 yılında AB, ABD ve BM Güvenlik Konseyi'nden gelen yaptırımların sakat kalmasına yol açtı.

Beş yıl sonra İran, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer faaliyetlerini sınırladığını gören altı güçle (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya) bir anlaşmaya vardı. Ancak İsrail anlaşmayı kınadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve sert yaptırımları geri getirmişti. Halefi Joe Biden şimdi ABD'nin yeniden katılması için bir yol arıyor.

Nisan’dan bu yana Avusturya’nın başkenti Viyana’da altı imzacı ülke ve İran görüşmelerde bulunuyor. Pazar günü ABD ile İran arasında anlaşmayı canlandırma konusunda altıncı tur dolaylı görüşmeler için toplandılar, ancak delegelerin başkentlerine dönmeleri için ertelendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce dolaylı görüşmelerin Raisi iktidara geldikten sonra da devam edeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi Pazar günü devlet televizyonuna verdiği demeçte, tarafların bir anlaşmaya "artık her zamankinden daha yakın" olduklarını, ancak aralarında kalan mesafeyi kapatmanın "kolay bir iş olmadığını" da sözlerine ekledi. İran ekibinin şimdi istişareler için Tahran'a döneceğini söyledi.

İsrail’in ise anlaşmaya karşı çıkmasının ana sebebi İran’ı büyük bir tehdit olarak görmesi ve nükleer silahlarını geliştirmek istemesinden endişe duyması.

İran şu anda şimdiye kadarki en yüksek seviyelerde uranyum zenginleştiriyor - nükleer düzeyde silah yapmak için gerekenden hala yetersiz.

İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett Pazar günü kabinesine yaptığı açıklamada, bunun "dünya güçlerinin uyanması ve kiminle iş yaptıklarını anlaması için son şans" olduğunu söyledi.

Bennett açıklamasına, "Acımasız bir cellat rejiminin kitle imha silahlarına sahip olmasına asla izin verilmemelidir." İfadesini de ekledi.