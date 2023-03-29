VGM son dakika duyurdu! Ramazan'da vatandaşın yüzü gülecek! Başvuran her bir kişiye 2715 TL ödeme yapılacak

Başvuran her bir kişiye 2715 TL ödeme yapılacak. VGM son dakika duyurdu! Ramazan'da vatandaşın yüzü gülecek! Yüzde kırk seviyesinde engeli bulunan ve sosyal güvencesi bulunmayan engelli ile ebeveyni olmayan bireyler de paketten faydalanabilecek. Muhtaç aylıkları sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yaşam maliyetlerini karşılamaları kolaylaştırılıyor. Yardım ödemelerinin miktarları yeni yıl ile iyileştirilmiş ve yüzde otuzluk zam ile arttırılmıştır. Geçtiğimiz yıl 2088 TL olan ödeme zam ile 2715 TL olmuştur.

Başvuru Esnasında Neler Talep Ediliyor

· Başvuru formu

· Engelli aylığı için başvurulacaksa engellilik durumunu gösteren sağlık raporu

Bu kişiler Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden destek ödemesi alacak olanlar bu belgeleri sunarak destek ödemesini alabilirler.

Bu kişilerin ihtiyaç durumunda olduğu düşünülerek bu yardımlar yapıldığı için ödemeler yapılmadan önce gerçekten ihtiyaç sahibi olunup olunmadığı işe ilgili inceleme yapılmaktadır.

Vgm Muhtaç Aylığı Kimler Yararlanabilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan muhtaç aylıklarından yararlanabilmek için belirli şartları sağlayan kişiler faydalanabilir. Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ve yüzde 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlar bu aylıklardan yararlanabilirler. Bunun için şu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir:

Kişinin sosyal güvencesi olmaması,

Herhangi bir yerden gelir ya da aylık almıyor olması,

Belirli mahkeme kararları veya kanunlarla bakım altına alınmamış olması,

Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı olmaması veya bu mal varlığından elde edilecek aylık ortalama gelirin muhtaç aylığı miktarını geçmemesi.

Muhtaç Aylığı (ENGELLİ) Başvuru Formları için tıklayınız…

Muhtaç Aylığı (YETİM) Başvuru Formları için tıklayınız…

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