O bankadan 10.000 TL, 100.000 TL ve 250.000 TL almak için yalnızca SMS atmanız yeterli oluyor! 30-31 Mart'ta hesapta!

30-31 Mart'ta hesapta! O bankadan 10.000 TL, 100.000 TL ve 250.000 TL almak için yalnızca SMS atmanız yeterli oluyor! Günümüzde nakit desteği olmayan yok gibi. Peki nakit desteğini sadece bir SMS ile temin edebileceğinizi söylesek! Bankaların kredi işlemleri müşterileri çok yormakta. Kredi işlemleriyle uğraşmadan nakit desteği alabilmek harika bir imkan olarak sunulmakta. SMS ile başvuru yapabileceğiniz destek kampanyasının detaylarını gelin birlikte öğrenelim!

Bir SMS ile Hem de 100 Bin TL Nakit Desteği!

Vatandaşın nakit ihtiyaçları artıkça bankalar çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Faiz destekli kredi, faiz indirimli ihtiyaç kredileri gibi kampanyalarla bankalar vatandaşın ihtiyacına cevap vermeye çalışmakta. Son zamanların popüler destekleri arasında faizsiz olarak verilen nakit avanslardır. Faizsiz olması nakit avansları cazip gösterse de verilen desteğin 10 bin ile sınırlı olması sıkıntı olmaktadır. 10 bin TL’nin üzerinde ihtiyaca sahip olanların farklı kampanyalara yönelmesi gerekiyor.

Bankaların bazıları üst sınırı olmaksızın müşterilerine ihtiyaç kredisi teklif etmektedir. Bankaların bir kısmı ise ihtiyaç kredisini 100 bin, bazıları ise 250 bin ile sınırlandırmaktadır. Vakıfbank, ihtiyaç kredisi için herhangi bir üst limit sınırı koymaz. Faiz indirimi uyguladığı kredi kampanyası ile pek çok ihtiyaç sahibinin dikkatini çekti.

SMS Atarak 100 Bin TL İçin Başvuru Yapın

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi başvurularını kolaylaştırması ile öne çıkmaktadır. Vakıfbank’ın ihtiyaç kredisine başvurmak kadar onayı almak da o kadar kolay! Vakıfbank dijital bankacılık kanallarını kullanarak kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvuruları sadece dijital ortamlardan yapılmıyor. Aynı zamanda şubelere giderek de yapabilirsiniz. Vakıfbank’ın krediyi onaylama süresi de başvuruyu yapma kadar kolay işlemekte. İşlemlerin hızlı ve pratik bir şekilde yapılması bir SMS ile kredi çekmeye imkan tanıyor. Vakıfbank, SMS ile kredi başvurusu duyurusunu yaparken başvurunun nasıl yapılacağını da ilan etti. Yapılan açıklamaya göre SMS ile başvurunuzu şöyle yapabilirsiniz;

Ø Telefonunuzun mesaj alanına girin.

Ø Mesaja aralarında birer boşluk olmak şartıyla KREDİ, TC kimlik numaranızı, gün ay yıl olmak şartıyla doğum gününüzü, aylık gelirinizi yazarak 5724’ye kısa mesaj olarak gönderin.

SMS ile yapılan başvuru en kısa sürede değerlendirilerek müşterilere dönüş yapılıyor.

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