O banka İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarını Düşürdü! Tek Tıkla Günde 15 Liraya 10 Bin Lira Alma Fırsatı

HSBC, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirim yaptı. Artık günde 15 liraya 10 bin lira almak mümkün olacak.

Vatandaşların nakit desteğine ihtiyacı olduğu bu dönemde, HSBC imdada yetişti. Eğitimden evliliğe, tatilden beyaz eşyaya, acil sağlık harcamalarına ve borçlara kadar her türlü bireysel nakit ihtiyacını karşılamak için maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirim yaptı.

Çeşitli kredi kampanyaları oluşturan ve dönem dönem faiz indirimi yapan HSBC, şimdi de ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Sigortalı ve sigortasız olmak üzere iki ihtiyaç kredisi seçeneği sunan HSBC, 36 aya varan vade imkanı da tanıdı. Her iki kredi için de uygulanacak olan faiz oranlarının kişinin almayı talep ettiği kredi miktarına göre ve seçtiği vade süresine göre değişiklik göstereceği söylendi. Sigortalı İhtiyaç Kredisi Kampanyasının en düşük faiz oranı yüzde 1,84’ten başlarken Sigortasız İhtiyaç Kredisi Kampanyasının en düşük faiz oranı da yüzde 1,92’den başlıyor.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

HSBC, sigortasız ihtiyaç kredisinden yararlanarak 10 bin liralık kredi almak isteyen vatandaşlara 36 ay vade seçmesi durumunda yüzde 2,52 faiz oranı uygulama kararı almıştır. Söz konusu faiz oranı vade süresi kısaldıkça düşmektedir. 10 bin liralık kredi kullanarak 36 ayda ödeyecek olan bir vatandaşın aylık olarak ödemesi gereken taksit miktarı 468 liradır.

Hayat sigortası yaptırarak kredi çeken müşterilere faiz oranında indirim yapılmaktadır. Örneğin 36 ay vade ile 10 bin liralık kredi çeken vatandaşa yüzde 2,44 faiz uygulanır ve bu kişinin taksit tutarı 461 lira olur.

HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL BAŞVURULUR?

HSBC ihtiyaç kredisine başvuru yapmak son derece kolaydır. Dileyen kişiler banka şubelerine gitmeden İnternet Bankacılığı üzerinden ve Mobil Bankacılık’tan başvurularını bankaya iletebilirler. Online kanalları kullanmak istemeyen müşteriler ise HSBC ATM’lerinden ya da HSBC şubelerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

HSBC’nin hazırladığı ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanacak kişilerin başvuru esnasında teslim etmesi gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Bu evraklardan ilki başvuru formudur. Formda istenen tüm bilgilerin doğru verilmesi gerekmektedir. Başvuru yapan kişinin kendisine ait T.C. Nüfus Cüzdanını, sürücü belgesini veya pasaportunu bankaya teslim etmesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra kişi çalışma durumuna göre gelir belgesini hazırlamalıdır. Ücretli çalışan kişilerden son aya ait maaş bordrosu, maaş bordrosu firma antetli kağıdına düzenlendiyse firmanın imza sirküleri istenmektedir. Serbest meslek/işletme sahiplerinden vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi de talep edilmektedir. Çalışma durumu gözetmeksizin herkesin; başvuru formunda belirtilen ev adresine ait, kendi adına düzenlenmiş bir su, elektrik, doğalgaz veya telefon/cep telefon faturasının aslı ile başvuru yapılan son aya ait SSK bildirgesini getirmesi gerekmektedir.

Yukarıda söz ettiğimiz belgelere ek olarak; kişilerden, talep ettikleri kredinin koşullarına göre ek belgeler ya da teminatlar göstermesi de istenebilmektedir. Kefil göstermesi gereken kişilerin bu belgeleri kefilinden de alması ve bankaya teslim etmesi gerekmektedir.