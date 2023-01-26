Vergiler dahil Türkiye fiyatı 550 bin TL'ye indi! Bu fiyata bir daha C-SUV imkanı yok alamazsınız!

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Yeni Dacia Duster C-SUV modelleri ve fiyat seçenekleri

Yeni Dacia Duster modellerini merak edenler fiyat seçeneklerini de değerlendirerek bu aracı alabilirler. Duster, hali hazırda sınıfının en uygun fiyatlı araçlarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Bu indirimlerde ÖTV indirimlerinin yanı sıra Dacia Duster tarafından yapılan indirimler de yer alıyor. İki indirimin bir araya gelmesi Yeni Dacia Duster fiyatlarını oldukça uygun şekillerde sunuyor. SUV seçeneklerini inceleyenler 500 bin TL ve üzeri modelleri inceleme fırsatı bulabilirler. İşte Yeni Dacia Duster güncel fiyat listesi ev araçların özellikleri:

· Essential TCe 90 bg

Fiyatı: 550.000 TL

· Essential ECO-G 100 bg

Fiyatı: 544.900 TL

· Expression ECO-G 100 bg

Fiyatı: 621.900 TL

· Essential TCe 150 bg 4x4

Fiyatı: 649.000 TL

· Essential TCe 150 bg EDC

Fiyatı: 656.900 TL

· Journey TCe 150 bg EDC

Fiyatı: 718.000 TL

· Essential Blue dCi 115 bg 4x4

Fiyatı: 721.900 TL

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