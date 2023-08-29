Yeni kimlik kartı, pasaport, trafik cezaları vergi borçları ve harçlar pek çok alanda uygulanacak yeni zamlar ile Yeniden Değerlenme Oranı rekor seviyeye ulaşacak. Temmuz ayında Resmi Gazetede paylaşılan pasaport harcı zammına ek olarak %50 zam uygulandı. 10 yıllık pasaport almak isteyen bir kişinin ödeyeceği harç 7.415 TL'ye kadar ulaştı. Rekor kıran pasaport harcı dışında yurt dışından getirilecek cep telefonu kaydettirme ve motorlu taşıt vergisi de beklenmeyen zamlarla rekor seviyeye ulaştı.

PASAPORT HARCI VİZE BEDELİNİ AŞTI! 10 BİN TL’YE YAKLAŞTI!

2023 yılı için pasaport harcı %123 oranında zamlandı. Yılbaşında uygulanan bu zam 10 yıllık pasaport harcını 4.943 TL'ye ulaştırdı. Temmuz ayı zammı sonrası bu rakam 7.415 TL'yi gördü. Öyle ki yapılan zamlar ile birlikte farklı ülkelerde uygulanan vize ücretlerinden daha yüksek bir oran ortaya çıktı. Amerika'ya gitmek için bir kişinin alacağı vize bedeli yaklaşık 1.400 TL iken Schengen vizesi 1.000 TL civarında oluyor. Pasaport harcı ise bu bedeli kat kat aşıyor.

MTV BEDELİ 7 BİN TL’Yİ AŞTI!

Pasaport fiyatlarında uygulanan bu fark yurt dışından getirilen telefonlar için de geçerli oldu. IMEI kayıt bedeli yeniden arttırıldı. 2.732 TL olan bu bedel 6.091 TL'ye ulaşmıştı. Temmuz ayında yapılan zam sonrası telefon kaydettirme bedelini eklenen %50 zam ile birlikte yeni ücret 20.000 TL'ye kadar ulaştı.

Aynı artış MTV ödemelerinde de görüldü. MTV borcunu ödeyecekler %123 oranında zamla ilk şoku yaşadı. Temmuz ayında Resmi Gazetede yayınlanan ek %50 zam ile birlikte bu bedel beklenmeyen seviyelere ulaştı. 1 ile 3 yaş arası motor hacmi 1301 ile 1600 santimetre küp olan araç için yeni yılda toplamda 3.692 TL olan MTV ödemesi Temmuz zammı sonrası toplamda 7.384 TL'ye ulaştı.