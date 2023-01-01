Vergi Dilimleri Değişti! Çalışanların Yemek Ücretleri 110 TL’yi Gördü!

Yılın son günü çalışanların müjde olarak yeni bir haber duyuruldu. Yeni yıl ile beraber çalışanların ücretlerinde gelir vergisine yönelik uygulanacak yeni tarife sonrası vergi dilimlerinde yükseliş gözlemlendi. Bu durum özellikle çalışanların yemek parası ücretlerine de olumlu olarak yansıyacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir vergi dilimlerinde 32 bin TL'nin 70 bin TL'ye ulaştığını ifade ettiği açıklamasında tüm vergi dilimlerinde fiyatların artırıldığını ifade etti. Bu kapsamda ilk dilim içerisinde yer alan kişiler , 2. dilimdekiler %20, 3.dilimdekiler %27, 4.dilimdekiler ise %35 vergi uygulamasından faydalanacak.

Vergi dilimleri yükseldikçe çalışanın maaşından daha az vergi kesilecek. Bu demek oluyor ki yeni yıl ile beraber çalışanların elde edileceği nakit kazanım daha da artacak. Belirli bir standart üzerinden net ücret alanlar ise ek bir farklılıkla karşılaşmayacak. Yeni yılda belirlenmiş olan rakam tüm yıl boyunca devam edecek vergi veren tüm kurumların bu anlamda özellikle işverenlerin daha rahat şekilde hareket edebilmesi anlamına gelecek.

Gelir Vergisi İstisna Tutulacak!

Asgari ücrette uygulanan zam vergi muafiyetinde etkilemektedir. %54.5 oranında yaşanan artış hem gelir vergisi hem de damga vergisinin istisnasında yansıyor. Ücretli çalışanların ödemesi gereken vergiler bu nedenle azalıyor. Konu üzerine 2023 yılına işaret eden Bakan Nebati asgari ücret istisnası özellikle ücretli çalışanların işine yarayacak. Yıllık olarak ödenen 120 bin 96 TL tutarındaki hem damga hem de gelir vergisi muaf hale gelecektir, dedi.

“Bir yandan yeni bir müjde daha verildi. Gelir vergisi istisna tutulacaktır” dendikten sonra bu durumun yemek ücretlerine yansıması da fark edildi. Günlük yemek ücretleri 1 Temmuz tarihinde 34 TL iken 51 TL'ye ulaşmıştı. KDV dahil edildiğinde bu rakam 55.08 TL oluyor. İşverenin bu rakamı ödemesi gerekiyor. Ödediği anda gelir vergisinden istisna oluyor. Yeni yılla beraber Ocak ayında yeni zamlar beraberinde geliyor. Konu üzerine Nebati şu açıklamada bulundu:

“Bu yıl içerisinde 51 TL olan yemek parası ücretleri yeni yılda 110 TL'yi bulacaktır. 25,5 TL olan yol parası istisna tutarını ise 56 TL yapıyoruz” dedikten hemen sonra toplam maliyeti açıkladı. Bir işçinin aylık olarak işverene 2.860 TL yemek parası ile 1.456 TL. Yol parası ödemesi vergi istisnası olarak kabul ediliyor ve çalışanlara ödenecektir, dedi. Tüm bu veriler eşliğinde anlaşılıyor ki yemek paralarının 5 oranında zamlı olarak yeni yılda vatandaşa sunulacaktır.