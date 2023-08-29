Türkiye'de vatandaşlar temmuz ve ağustos aylarında neredeyse zam yağmuruna tutulmuştu. Neyse ki bu zamlar son günlerde azaldı ve geçici bir soluklanma oldu. Ancak, Yeniden Değerleme Oranı'nın (YDO) hesaplanması yaklaşıyor. Artışın ilk işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Şimdi merak edilen sorular şunlar: YDO bu yıl yüzde kaça ulaşacak ve vergi ve cezalardaki artış ne kadar önemli olacak?

Yeniden Değerleme Oranının bir kez daha tartışma konusu olacağı bir döneme yaklaşıyoruz. Yeniden Değerleme Oranı, devletin vergi, harç ve cezaları hesaplamasında temel teşkil ettiği için tüm vatandaşlar için büyük önem taşımaktadır. Yeniden Değerleme Oranını belirlemek için Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yi-ÜFE) kullanılmaktadır. Dolayısıyla vergi, harç ve cezalar bu orana göre ayarlanmaktadır. Bu oran her yıl Ekim ayında belirlenmekte ve kamuoyuna açıklanmaktadır. Peki YDO tahminleri ne kadar?

2024 YDO YÜZDE KAÇ OLACAK?

Halihazırda Yeniden Değerleme Oranı için kesin bir hesaplama mevcut değildir. Ancak yakın zamanda bu konuya ilişkin bazı veriler ortaya çıkmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Ağustos ayının başında Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. Bu rakamlara göre yıllık enflasyon oranı (Yi-ÜFE) yüzde 44,50 olarak gerçekleşti. Bu orana iki aylık enflasyon verisinin daha eklenmesi ve bunun sonucunda yüzde 55 ile yüzde 60 arasında değişen bir Yeniden Değerleme Oranı elde edilmesi bekleniyor.

İMEİ KAYIT ÜCRETİ ARTACAK

Yeniden Değerleme Oranı, telefon kayıt ücretinde bir artışa neden olacaktır. Bu ücret 2023 yılında önce 2.732 TL'den 6.091 TL'ye yükseltilmiş, daha sonra da Cumhurbaşkanı kararıyla 20.000 TL'ye çıkarılmıştır. Telefon kayıt ücretinin 2024 yılında 30.000 TL ile 35.000 TL arasında değişeceği öngörülmektedir. Günümüz piyasasında iPhone 14 Pro Max 256GB telefon Gürcistan'da TL cinsinden 71.200 TL'ye satılmaktadır. Bununla birlikte, 2024 yılına kadar döviz kurundaki dalgalanmaları göz ardı edersek, bu telefonun maliyeti potansiyel olarak en az 105.000 TL'ye yükselebilir.