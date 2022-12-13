Verdi coşkuyu! Uzman isim altına imza attı! Şimdi alın, gram altın o tarihte 2000 TL olacak!

Şimdi alın, gram altın o tarihte 2000 TL olacak! Verdi coşkuyu! Uzman isim altına imza attı! Son dakika patlamanın gerçekleşmesine az kaldı. Ünlü yatırımcı bizzat açıkladı fiyatlar 2000 TL oluyor. Fiyatlarda yaşanacak olan gelişmelerle beraber her geçen gün hizmetlerin artış göstermesi günümüzün en önemli detayları arasında bulunuyor. Güvenli yatırım alanında yatırım yapacaklara tavsiyeler peş peşe gelmeye başladı.

2000 TL Olacak!

Altında yaşanan rekor gelişmelerle beraber analizciler şimdiden altın alınması konusunda kişilere tavsiyelerde bulunuyor. Altına yatırım yapmayı düşünen kişilere bu süreçte fırsatlarla dolu hizmet seçenekleri genişletiliyor.

Geniş ölçekli hizmetlerden yararlanarak kişiler fırsatlarla dolu en iyi hizmetlerden yararlanabiliyorlar.

Ekonomist tarafından yapılan açıklamalar son günlerin en çok izlenen ve okunan açıklamalarına ev sahipliği yaptı. Memiş yaptığı açıklamalardan sonra vatandaşlar kuyumculara akın ettiler.

Kuyumcular ONS altın kapsamında altın alacak olan kişiler fırsatlarla dolu en iyi hizmet fırsatlardan yararlanıyorlar. 2000 TL olması fiyatların genişlik göstermesinde etkili oluyor.

Gram Altın Güncel Fiyatı

Gram altın alış fiyatı: 1069,17 TL

Gram altın satış fiyatı: 1069,34 TL

Dünkü fiyatı: 1071,22 TL

haber24.com özel haber

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Haber24 sorumluluk kabul etmez