Skoda’nın bu modelinde fiyatlar yerlerde! Rakiplere gözdağı! Güncel listeyi sizler için hazırladık

Rakiplere gözdağı! Güncel listeyi sizler için hazırladık... Skoda’nın bu modelinde fiyatlar yerlerde! Otomobil alacaklar için önemli bir marka olan ve birçok kişinin de tercihi haline gelen Skoda markasının güncel fiyat listesi büyük bir sürprizle gelmeye başladı. Yeni dönem için Skoda Scala Aralık ayı güncel fiyat listesi karşınızda…

Skoda Scala

Volkswagen Golf, Seat Leon, Opel Astra HB, Peugeot 308 gibi yeni ürünler ile birlikte piyasaya sunulan Skoda Scala bir sürpriz yapıp yine müşterilerin de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ülkemizde en çok tercih edilen araçlar arasında yer alan Skoda Scala hiç de fena olmayan bir satış performansı ortaya koymaya devam ediyordu. Segment açısından birden fazla alternatife sahip olan tüketiciler içinde önemli bir araç olan Scala modeli de birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Fakat otomobil pazarına da yeni kasa Opel Astra HB ve Peugeot 308 gibi modellerinde dahil olması, Skoda kullanıcılarında bu araçlara yönelmesine neden oldu. hesapları bozabilir. Bunun farkında olan Skoda yöneticileri de araç fiyatları bakımından büyük bir indirim yoluna gitti. Araç alacaklar için iyi bir indirim sunan Skoda Scala alacaklar için Aralık ayı güncel fiyat listesi sayesinde Skoda marka araç alabilir.

Skoda Scala 2022 Aralık Ayı Fiyat Listesi

Skoda Scala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 659.900 TL'den satılıyor Skoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 694.900 TL'den satılıyor Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 769.900 TL'den satılıyor Skoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 819.900 TL'den satılıyor Yeni Kararlar Nasıl Alınır ve Uygulanır?

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