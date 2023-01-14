Veliler bayram etti! Tüm öğrencilere 1621 TL yardım yapılıyor! ilkokul, ortaokul, lise fark etmiyor!

Tüm öğrencilere 1621 TL yardım yapılıyor! ilkokul, ortaokul, lise fark etmiyor! Veliler bayram etti! Okul okuyan çocukları olan aileler özellikle enflasyonun yükselmesinden dolayı büyük sıkıntı çekiyor. Buna bağlı olarak da çocuklarının masraflarını karşılamakta zorlanıyor. Ancak bu aileler artık öğrenciler için yapılan sosyal yardımlardan faydalanabiliyor. Böylece devlet tarafından öğrenciler için cep harçlığı da dağıtılmış oluyor.

2023 yılının ilk ayında müjdeli haber geldi! İlkokul, ortaokul ya da lise fark etmeksizin öğrenciler 1.621 Türk Lirası yardımdan faydalanabilecek. Belirlenmiş olan bu tutar her ay öğrenci harcamaları için banka hesaplarına yatırılacak.

Öğrenciler için Sosyal Yardım

Bilindiği üzere öğrenciler için sosyal yardımlar pek çok kurum ve kuruluş tarafından yapılıyor. Özellikle maddi durumu olmayan ve masraflarını karşılamakta zorlanan kişiler için bu yardımlar nefes aldırıyor. Yeni yılın ilk haftasında öğrenciler için bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre okul okuyan çocuğu olan aileler 1.621 Türk Lirası yardımdan faydalanabilecek.

Bu yardımdan faydalanmak için ise başvuruda bulunmak gerekiyor.

Aileler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Gerekli evraklar başvuru sırasında isteniyor. Belgelerin tamamlanmasının ardından ise başvurular tamamlanmış oluyor. Öğrencilere sosyal yardım kampanyalarından faydalanmak isteyenler bu şekilde başvurularını gerçekleştirerek 1.621 Türk Lirası tutarında yardım alabiliyor.

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