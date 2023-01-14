Carrefour'da akla zarar 1 2 3 5 LT Ayçiçek yağı ve zeytinyağı indirimleri! 69,75 TL'ye kapanın elinde kalacak!

69,75 TL'ye kapanın elinde kalacak! Carrefour'da akla zarar 1 2 3 5 LT Ayçiçek yağı ve zeytinyağı indirimleri! Uygun fiyatlı alışverişin ülkemizdeki adreslerinden biri olan Carrefour zincir marketlerde gıdada çok düşük fiyata alışveriş yapmanız mümkün olmaktadır. Zincir marketlerde ayçiçek yağı fiyatları üzerinden rekabet tüm hızıyla devam ederken Carrefour, yağ fiyatlarında yaptığı indirim açıkladı. Carrefour kartı olanlara yönelik indirimlerle hem Ayçiçek hem de zeytinyağı fiyatlarına indirim başladı. Bu indirimler ayçiçeği yağının tüm litrelerinde geçerli olmak üzere yapılmaktadır.

Carrefour Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç TL Olarak Sunuluyor?

Gıda maddeleri içinde en çok ihtiyaç duyulanlar arasında yer alan ayçiçek yağı alışverişi yapmak isteyen kişilere yönelik uygun fiyatlarla Carrefour’da satışa sunulmaktadır. Çılgın kampanya olarak başlatılan kampanyada Yudum Ayçiçek yağı 5 LT pet şişe fiyatı 199,50 liraya, Yudum Ayçiçek yağı 3 LT satış fiyatı 134,95 liraya satışa sunuluyor.

Kırlangıç markasının 4 LT dar pet Ayçiçek yağı satış fiyatı 176,90 TL, Sırma markalı Ayçiçek yağının 4 LT pet şişe fiyatı ise 158,90 TL olarak açıklandı. Carrefour Ayçiçek yağı pet 5 LT satış fiyatı 149,50 TL olarak ilan edilirken Carrefour ayçiçek yağı 2 LT satış fiyatı 69,75 TL oldu.

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