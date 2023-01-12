Ve sonunda onaylandı! Hesaplara ödemeler olacak: 30 bin 500 TL ödeme için şart olmayacak!

Para sıkıntısı son zamanlarda ülkemizde yaşayan vatandaşların en çok yaşamış olduğu sıkıntıların başında geliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvuru yaparak, bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Vatandaşlar, nakit kredi kullanmak için ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa o para ihtiyacı olan bankalara giderek hemen kredi işlemlerini gerçekleştiriyor ve yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanabiliyor. 30500 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak kredi ödemelerinden faydalanabiliyor.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu paylaşıldı...

Akbank, yapmış olduğu yeni kampanyada, gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 üzerinde olması durumunda işlem yapacağını açıkladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemesi veriliyor. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi işlemlerinize hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz. Sms ile kredi kullanmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Akbank üzerinden alınacak SMS kredisi hemen aynı gün içinde banka şubeleri üzerinden kullandırılmaktadır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz...