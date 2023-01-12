SON DAKİKA: Özel Eğitim Desteği Alan Engelli Bireylerin Destek Ödemesi Arttı! Dul ve Yetim Aylığı Arttı!

Özel eğitim okullarında ve rehabilite merkezlerinde engellilere yönelik sunulan destek bedelinde artış yaşandı. KDV oranı üzerinden hariç tutularak bireysel eğitim süreçlerinde ve grup eğitim süreçlerinde alınacak olan yeni rakam belirlendi. Bu yeni karar özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezleri için geçerli olacak. Özel öğrenci grubunda bu kurumlarda eğitim gören tüm öğrencilere destek olarak KDV vergisi hariç tutularak bireysel eğitim süreçleri için ayda 2.421 TL ödenmesi kararı verildi. Bu rakam grup eğitimleri için ayda 678 TL'yi görüyor. Hazine ve maliye Bakanlığı konu üzerine 2023 yılına yönelik özel eğitime muhtaç olan bireylere yönelik destek tutarını güncelledi ve resmi gazetede yayınladı.

YENİ RAKAMLAR NEYE GÖRE BELİRLENDİ!

Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olan bu yeni rakamlar engelli bireylere yönelik yapılacak destek ödemelerinden 2023 yılında bütçeden karşılanacak kısmındaki fiyat artışını ortaya koydu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütçeye bu konuya yönelik ek ödenek sunuldu. Var olan tutarı aşan kısımlar ise yetkili kişiler tarafından karşılanması kararı verildi.

Destek tutarlarında artan artışlar dul ve yetim aylıklarına da yansıyor. 2023 yılı itibarı ile dul ve yetimlere yönelik ödenen destek tutarı %30 oranında artırıldı. Yeni yıl ile beraber en düşük emekli aylığının 5.500 TL olmasına karar verildi. Asgari ücretteki yükseliş dul ve tüm aylıklarında dolaylı artışı destekledi. SSK, Bağ-kur emeklileri %30 indirimden faydalanılacaktır, müjdesi verildi. Açıklanan haber sonrasında yetimlere ve dullara yönelik yapılan aylık ödemelerin ve rakamları da artırıldı.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Devlet tarafından düzenli ölüm aylığı alanlar için ise Ocak ve Temmuz aylarında iki kez de denk gelecek şekilde ödenen TÜİK enflasyonuna göre değişen maaşlar zamlanmış oldu. TÜİK'in Temmuz ve Aralık dönemi enflasyon rakamı .40'a ulaştı. Bu rakam sonrası dul yetim aylığı alanlar ile SSK, Bağ-kur ödemesinden faydalananların .40 oranından zamlı maaşı alması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı tarafından bu artışın az olduğu söylenerek %25'e çıkarıldı. Bu rakam yeterli görülmediği için bir sonraki gün %30 olmasından netleştirildi. Bu rakamlar dul ve yetim aylığının 2023 yılında %30 oranında artırılması anlamına geliyor. Açıklanan bu rakamlara göre 2023 yılında en düşük dul ve yetim aylığı 1.430 TL'ye ulaştı. Bu rakamın tavan tutarı ise 13.000 TL'yi görüyor.

AYLIK ÖDEMEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Burada merak edilen bir başka konu ölüm aylığından kimin faydalanabileceği oldu. Yakını pozisyonda bulunan kişinin eşi, çocukları ya da belirli şartlar karşılandığında anne ya da babası da bu aylığı alabiliyor. Ölmüş olan kişinin dul eşine yönelik %50 oranında aylık bağlanması kararı veriliyor. Kişinin eğer çocuğu bulunmuyorsa eşine %75 oranında ölüm aylığı bağlanabiliyor.