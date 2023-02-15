Ve sonunda ödeme yapıldı: PTT şubelerine gidenler 65000 TL ödeme alıyorlar

Ptt yapmış olduğu yeni kampanyayı tanıttı ve başvurularını gerçekleştirerek, onay almak isteyen tüm vatandaşlara ödemeler vereceğini açıkladı. Ptt ve Aktif Bank arasında ihtiyaç kredisi kampanyası başladı ve 65000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteriler olmaları durumunda ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Emekli maaşı olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen kişilere, özelliklede banka müşterisi olması durumunda daha uygun faizlerle ödeme veriliyor.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların daha önce bankalardan, başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi notu düşük olduğu için onay alamadıysan başvurusunu tekrardan bu bankadan yapabilir ve kredi kullanabilir. Ptt 65000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredilerinden kredi notu düşük olan emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara da ödeme vereceğini açıkladı.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Ptt kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabilirsiniz ve SMS ile kredi başvurusu için PTT, yazın boşluk bırakın, 11 haneli TC kimlik numaranızı yazarak, 3050 numarasına mesaj gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların değerlendirmesi, kısa bir süre içerisinde yapılır. 10 dakika içerisinde sizleri güne kadar kredi onayı aldınız, hakkında bilgiler mesaj ile gönderilmektedir. Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşları, ayrıca aynı zamanda kredi kullanabilmeniz için genel müdürlük tarafından aranacaksınız. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu aynı zamanda PTT, ihtiyaç kredisi olarak PTT şubelerinden de yapabilirsiniz.