Akşam resmi gazeteden geçti! Emekliye ek ödeme detayları belli oldu

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanya, Resmi Gazete'de onaylandı ve kamu bankaları tarafından ödenecek. Emekli maaş almış olduğunuz, bankalar, kamu bankaları üzerindeyse başvurularınızı gerçekleştirmek, dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlardan belirli şartlar dahilinde ödemeleri gerçekleştirerek, kredi imkanı sağlamaktadır ve bu şekilde başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kredi ödemesi alabilirsiniz.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalardan hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz.

Resmi gazetede yayınlanan ve emekli olan vatandaşların daha önce kredi kullanıp ödemelerini düzenli yapmış olmaları durumunda verilecek olan limitler de belli oldu. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kullanmak için başvuru yapabiliyorsunuz.

50000 TL İhtiyaç kredisi, Emekli Kredisi...

Ek ödemeli kredi olarak sizlere verilecek olan bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekliler maaş müşterisi olması şartıyla ödeme alabiliyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli, ilk taksit ödemesinde de işlem yapılıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar için ise başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemeleri banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de verilmektedir.