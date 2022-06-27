Ve Sonunda Mutlu Haber: Halkbank 18 Yaş Üzerinde Olan Kişiler İçin Destek Parası Dağıtacak!

18 yaş üzerinde olan vatandaşlar için Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi parası vereceğini açıkladı. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak kredi kullandırılmaktadır. 3 ay ertelemeli olarak alacağınız 50000 TL krediler için Halkbank bireysel müşteri olmanız durumunda sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak.

Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlardan bazı şartlar istemektedir.

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1100 üzerinde olması gerekiyor.

Kredi notu uygun olan vatandaşların, 18 yaş üzerinde olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şart.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, son işyerlerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması gerekecek.

E haciz, icralık gibi durumlarının hesaplarında olmaması istenmektedir.

Emekli olan kişilerin emekli maaşları bu banka üzerinden alınması şarttır.

Halkbank Mobil uygulaması üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların düşük faizli kredi alabilmeleri için banka müşterisi olması gerekiyor.

Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların diğer bankalarda, icralık avukatlık dosyalarının olmaması gerekmektedir.

kullanmış olduğunuz güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızdan herhangi bir gecikme yaşamamanız gecikme yaşadıysanız da bu parayı ödedikten 24 saat sonra başvurunuzu yapmanız gerekiyor.

Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, Halkbank şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunu, kimlik ve gelir belgesiyle birlikte yapabilir. Halkbank, düşük faiz oranları ile vereceği bu kredileri, ayrıca resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu dolduran vatandaşlar ile birlikte banka müşterisi olup, Halkbank, mobil uygulamasını kullanan vatandaşları da vermektedir.