Haber Emekliye: 40.000 TL 20.000 TL ve 15.000 TL 3 Paket Hazır! Bayrama Kadar Alın!

40.000 TL 20.000 TL ve 15.000 TL Emekli ödemelerinde son karar çıktı. Kurban bayramına kadar başvuru yapacak olan emeklilere 3 paket halinde verilecek olan bu kredilerde hangi ihtiyacınız varsa o, krediye başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ptt, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyada sadece emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlara destek verilecek ve kredi notuna bakılmadan hemen hesaplarımızı ödemeleri alabileceksiniz.

Ptt, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden onay almaları durumunda en düşük faiz oranlarından kredi kullanabileceklerdir.

Ptt üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, emekli maaşınızı PTT'ye taşımadı veya emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız da size en yakın PTT şubesine giderek gişe personeli yardımı ile ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, ayrıca PTT şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve istedikleri paketler de onay alarak kredi onayını en yakın PTT şubesinden kullanabilecek. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler ise banka hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi almaları durumunda, Ziraat Bankası, mobil uygulaması veya Halkbank, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir.

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar, 750 TL'ye varan emekli promosyonları ile birlikte 40.000 TL'ye kadar ödenecek olan gelir belgesiz ihtiyaç kredileri için ayrıca banka şubelerine giderek de işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, yapmış oldukları bu kampanyaları katılabilmeleri için maaşlarını banka şubelerine taşımaları gerekmektedir.

Kamu bankaları, emekliler için sadece ihtiyaç kredisi değil, borç transferi kredisi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden borç transferi kredisi kullanarak yüksek limitlerde krediler alabilir, düşük faizli bu kredileri 3 ay sonra ödemeye başlayabilirsiniz. 50000 TL ile 100000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilir. yüzbin TL üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız, gelir durumunuzun yüksek olması ve en fazla 12 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanmanız gerekmektedir.