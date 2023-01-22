Ve sonunda Gece 23:00'de duyuruldu! Emeklilere ödemeler bu hafta içi ödenecek! 30-40-50 bin TL hangisini isterseniz...
Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni ödemelerde uygun faiz oranları ile birlikte kredi verilecek olan banka açıklandı.
30000 TL birlikte 50000 TL arasında nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan vatandaşları emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemesi verecek olan bankalar açıklandı. 30000 ve 50000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilere, Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verileceği, bu gece 23 itibariyle duyuruldu. Akbank ve Denizbank, yapmış oldukları kampanyada, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemleri gerçekleştirmektir.
Emekli maaşında, ödemeler nasıl alınır?
Emekli maaş hesabınız eğer, Akbank ve Denizbank üzerindeyse başvurunuzu gerçekleştirerek internet üzerinden işlem yapabilirsiniz. bankaların mesai saatleri içerisinde ise banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.
Akbank üzerinden başlatılan kampanyada kendi banka müşterisine ve emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için öncelikli olarak banka kredi puanını işaret ediyor. Akbank kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlara nakit kredi ödemesi vermektedir. Cep telefonu üzerinden mesaj atarak veya Akbank'ın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yaparak, 50000 TL gelir belgesiz kredi alabilir en fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.
Başvurularını, Denizbank üzerinden yapacak olan emekliler ise emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları bu işlemlerde nakit kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde hesaba yatırabiliyor. Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanabiliyor. Denizbank emekli, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriyor.