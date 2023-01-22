Son dakika: Devlet olaya el attı, 90.000 TL altındaki tüm banka borçlarınızı kapatmak için imzalar atıldı!

Devlet destekli olarak borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle işlem yapılmaktadır. Devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 90000 TL'ye kadar olan güncel ihtiyaç kredisi ve güncel kredi kartı borçlarını kapatmak için başvurularını gerçekleştirebilirler ve diledikleri zaman kredi onayı alabilmektedirler.

Devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak için başvuru yapabileceğiniz Bankalar, sırasıyla, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank olmaktadır. 3 banka üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştireceğiniz bu kampanyalarda, tüm banka borçlarınızı kapatarak, 90000 TL 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz.

Kamu bankaları üzerinden borç kapatma kredisi kampanyası...

Borç kapatma kredisi kampanyası, devlet destekli olarak verileceği için sadece kamu bankaları üzerinden işlem yaparak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, borç kapatma kredisiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar sonrasında devlet destekli verilecek bu krediler de 90000 TL'ye kadar olan borçlar kapatılacaktır.

Emekli olan kişilere öncelik tanıyacak olan kamu bankaları, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vermektedir. Emekli olup, kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek, onaylanan krediler, hesaplara yatırılacaktır. Borç kapatma kredisi başvuruları sadece banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte yapılabilmektedir. Sadece güncel olan borçlarınızı kapatmanız için sizlere borç kapatma kredisi verilecek, dilerseniz bu kredi üzerinden limitiniz uygun olursa, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, aynı krediyi hemen ikisini birden alabilirsiniz.