Ve onay verildi! Meclisten geçti ve Emekli ödemeleri hesaplarına atacak!

Emekli vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin hızlı bir şekilde 36 ay vadeli Kredi kullanabilecekleri kampanya kamu bankaları üzerinden onaylandı. Daha önce meclis gündeminde de olan ve kamu bankaları tarafından emekli vatandaşlara 15.000 TL'ye kadar gelir belgesi olarak Kredi verileceği duyurulmuştu. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hemen 15.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve bayrama parasız girmeyeceksiniz.

Emekli olan kişiler 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa başvuru yapmak için öncelikli olarak banka kredi şartlarını uygun olması şarttır. Emekli maaşı alan vatandaşlar bankalardan icralık veya avukatlık bir durumu olmaması durumunda ve emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almaları durumunda 36 ay vadeli olarak 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilir.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar şartlarını uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde Kredi alabiliyor.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz ve Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan emeklilere düşük faizle 15.000 TL devlet destekli olarak ödenmektedir.

Başvuru

Nakit ihtiyacı olan emekliler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsa nakit sıkıntısı kalmayacak. Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya duyurusunda emekli olan vatandaşların daha önce kendilerinden Kredi kullansalar bile devlet destekli olarak ve özellikle Kurban Bayramı için verilecek düşük faizli kredilerden yararlanabileceği hakkında bilgileri verdi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank aynı kampanya dahilinde emekli olan vatandaşlara 15.000 TL gelir belgesiz kredi verecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli olan vatandaşların acil ihtiyaçları olmaları durumunda Kredi alabilecekleri kampanyayı resmi internet siteleri üzerinden de duyurdu.

Başvuru yapmak için banka şubelerine gidebilir veya bankaların resmi internet sitelerine girerek buradaki emekliler için verilen ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Emekli maaşı hesabı üzerinden alınacak olan bu kredilerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 36 ay vadeye kadar işlemleri gerçekleştirilmektedir.