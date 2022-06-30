1 temmuz'da başlayacak olan ödemelerin tutarları belli oldu! nakit kullanacak olan vatandaşlara 30.000 TL verilecek

30.000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan vatandaşlar 1 Temmuz itibariyle düşük faiz oranları ile birlikte Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 30.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve kredi onayı alabiliyor. 1 Temmuz itibari ile birlikte Finansbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir.

Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda Finansbank'ın yapmış olduğu bu Kredi kampanyasına cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankanın internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da katılabileceğini söylemek istiyoruz. Başvuru yaptıktan sonra sizlere en uygun banka seçeneklerinden sizleri Finansbank kredi imkanı sağlayacak ve 30.000 TL'ye kadar en düşük faiz oranları ile kredi kullanmanıza olanak sağlayacak.

Qnb Finansbank SMS ile başvuru imkanı sunacak

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını bankanın sms kredi servisinden hızlı bir şekilde yapabilir ve sonucunu da 3 dakika içerisinde öğrenebilir. Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj atarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında Kredi kullanacak olan vatandaşlar 1 Temmuz itibariyle birlikte bankadan yeni güncel kredi faiz oranlarından yararlanacak ve düşük faiz oranları ile geçen aya göre kredi kullanacak. Qnb Finansbank üzerinden hesabı olan vatandaşlar ise mobil uygulama aracılığı ile birlikte Kredi kampanyasına 30.000 TL olarak başvuru yapmaları durumunda hemen hesaplarına hafta sonu olsa bile kredi onayı alacaktır.