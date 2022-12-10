Bim'de Çikolata Şenliği Aralık Ayı İle Başlıyor! En Sevilen Milka Çikolatalar Maksimum 44.50 TL!

Aralık ayı ile Bim Aktüel'de ne yoktu ki! Bu tarihte Bim ürünlerini görenlerin gözleri kamaşıyor. Bim raflar capcanlı! Aralık ayına girilmesi üzerine tekrar farklı aktüel kataloglarının da yayınlanmış olmasının yanı sıra hala bu katalogdaki ürünlere müşteriler tarafından çok rağbet var. Çünkü herkesçe severek tüketilen markanın tüm çikolata çeşitlerinde güzel indirimler söz konusu! Aralık’ta BİM’de Aktüel kataloğunda indirimli olarak satışa sunulan çok sayıda çikolata çeşitleri ve diğer ürünlerin listesini Bim müşterileri için yayınladı!

BİM'de Aralık Ayı 2022 Tarihinde Satışa Sunulmuş Olan Aktüel Ürünler

Aralık ayı ile beraber işte BİM’deki fiyatlar;

· Bimde 22 Kasım’da Çilekli Cheesecake Dolgulu Çikolata fiyatı 44,50 TL

· Milka'nın Fındıklı Karamelli Çikolatası ise 44,50 TL

· Yine Milka'nın Choco Moo Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvisi 34,50 TL'den

· Aynı marka olan Milka Choco Pause Çikolatalı Kremalı Sandviç Bisküvinin fiyatı 34,50 TL

Milka'nın İndirime Girmiş Olan Diğer Ürün Çeşitleri

Mini Cookies 100 gr Damla Çikolatalı Mini Kurabiye yalnızca 24,50 TL'den Oreo 92 gr Sandwich Bisküvili Sütlü Çikolata ise 18,50 TL'den satılacak. Pirinç Patlaklı Çikolatası ise 17,50 TL'den satışta, yine Milka'nın Bonibon Renkli Çikolatalı Drajesi 13,50 TL'den satışa sunuldu.

Milka Lila Pause 34 gr Çilekli Çikolatalı Bar ise 22 Kasım’da 8,50 TL'den sevenlerinin damağını şenlendirdi. Milka Oreo 220 gr Kremalı Kakaolu Bisküvinin satış fiyatı ise 28,50 TL oldu. Oreo 100 gr'lık Kremalı Kakaolu Mini Bisküvisinin satış fiyatı 24,50 TL, Oreo 157 gr Kremalı Kakaolu Bisküvi ise 24,50 TL'den alıcısına ulaşacak. Yine sevilen Çikolata Toblerone Ballı Bademli Nugalı Çikolata 20,50 TL den satışa sunulacak