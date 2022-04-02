Ve Nihayet: Bayram İkramiyelerinde Rekor Zam 3000 TL. Milyonlarca emekli vatandaşa müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı. Emekli sandığı, bağ-kur'lu ve SSK'lı bütün emekli vatandaşlar ile yeni emekli olacak vatandaşlar bayram ikramiyesinden faydalanacak. Ödeme miktarı ile alakalı detaylar netlik kazanmaya başladı.

Emekli vatandaşlar uzun zamandır bu mutlu haberi bekliyordu. Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihin yaklaşmasıyla beraber zamlı ikramiye miktarı da böylelikle ortaya çıkmaya başladı. Emekli bayram ikramiyesi ile alakalı 4 formu şu anda masada bulunuyor. Emekli bayram ikramiyesi ile alakalı masadaki formüllerden ön plana çıkan ise 2 bayramda asgari ücret tutarında bir ödeme yapılmasıdır. Bu formüle göre; emekli vatandaşlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda toplamda 4253 TL 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emekli vatandaşların ikramiyelerinde senelik bazda 2053 TL lik bir artış böylelikle yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye ise 2126 lira 70 kuruş olacak şekilde emekli vatandaşların hesaplarına yatacak.

Emekli İkramiyesi Almak İçin Başvuru Yapmaya Gerek Var Mı?

Emekli ikramiyesinden faydalanmak için başvuru yapmaya gerek yok. SGK kaydı bulunan bütün emekçi vatandaşların hesaplarına Ramazan Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı öncesinde otomatik bir şekilde ödemeler zaten yapılmaktadır.

Emekli aylıklarının ödenmesi ile beraber aynı şekilde Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına karar kılınan tutar neyse ödenmektedir.